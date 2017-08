Pornofilm natočený ve zpovědnici Nizozemci stíhat nebudou

AMSTERODAM Nizozemští státní zástupci se nebudou zabývat stížností duchovních z kostela svatého Josefa ve městě Tilburgu, kteří se na ně obrátili poté, co se kostelní zpovědnice stala dějištěm pornosnímku. Video bylo tento rok zveřejněn na nizozemském pornografickém webu.

Prokuratura sice film shledala urážlivým, ale v Nizozemsku už nelze rouhání zákonně stíhat, napsal zpravodajský server BBC.



Kněz Jan van Noorwegen z katolického kostela, kde k incidentu došlo, konstatoval, že z tohoto rozhodnutí radost nemá. Další duchovní prohlásil, že cosi v právním systémem je hluboce v nepořádku. Snímek se objevil na webu pornohvězdy Kim Hollandové v lednu. Ta se omluvila a vysvětlila, že video natočil externí producent a na stránkách už dále nebude.

Van Noorwegen při nedělní mši prosil o odpuštění za znesvěcení svého kostela. Představitelé církve se s případem obrátili na státního zástupce.



„Tento čin považujeme za urážlivý a neuctivý, ovšem po pečlivém přezkoumání sbírky zákonů ho nemůžeme označit za trestný čin. Rouhání není zločin a nemůžeme zde hovořit ani o neoprávněném vniknutí,“ vysvětlil rozhodnutí prokuratury její mluvčí.

Vysoce postaveného duchovního Harrieho de Swarda rozhodnutí prokuratury ohromilo - tvrdí, že tvůrci filmu museli přelézt plot, aby se ke zpovědnici dostali. „Ministerstvo spravedlnosti nám sdělilo, že jsme na vstup do kostela měli vyvěsit ceduli ‚Vstup zakázán‘. Potom by lidé, co provedou něco podobného, bylo možné trestně stíhat. Dávat ovšem takovou ceduli na kostelní vrata je přece absurdní,“ uzavírá de Sward.