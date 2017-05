Rozbila se hadice na vodu. Kvůli závadě museli astronauti zkrátit výstup do kosmu

Během ranních příprav dvojice zjistila, že z jedné ze dvou hadic, které do skafandrů před výstupem dopravují vodu a vzduch a kterými se dobíjejí baterie, uniká voda. Museli se tedy podělit o jedinou hadici, a v důsledku toho se méně nabily baterie v obou skafandrech. Plánovaných šest a půl hodiny ve volném kosmu se zredukovalo čtyřhodinový výstup, který byl zaházen v 15:08 SELČ.



Astronauti začali ihned vyměňovat porouchanou jednotku. Celá řada úkolů - například zapojení nové kamery s vysokým rozlišením a indtslace bezdrátových antén - kvůli nedostatku času nakonec odpadla.

Výstup byl původně plánován na počátek dubna, ale náhradní jednotka za tu porouchanou dorazila na ISS až koncem minulého měsíce na palubě nákladní kosmické lodi Cygnus soukromé společnosti Orbital ATK.

Fischer absolvuje práci ve volném vesmíru poprvé. Jeho ostřílená kolegyně, která strávila ve vesmíru z amerických astronautů nejvíce času (k 12. květnu to je celkem 552 dnů), vykonala podobných misí už osm.

Řídící středisko v pátek ráno několikrát zdůraznilo, že Fischerův skafandr (to jeho hadice se porouchala) je v pořádku a únik vody se týká pouze hadice. Pokud jde o únik vody spojený se skafandry, je americká vesmírná agentura NASA mimořádně ostražitá. V roce 2013 se italský kosmonaut Luca Parmitano málem utopil, protože mu voda z chladícího systému natekla do helmy. Podle tiskové agentury AFP bílé skafandry NASA stárnou - stejných modelů se užívá už 40 let.