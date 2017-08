Posedlost obyčejností. Když se módní svět nabaží kožešin, sáhne po IKEA tašce

Ceny ve stovkách i tisících dolarů, ale přesto touha tvářit se, že jde o výrobek pro každého. I to je jedna z posedlostí rozmarného i rozmařilého světa módy. Když se nabaží krinolín, kilometrů látky použitých na jedny šaty a exotických kůží a kožešin, rád se obrací k věcem každodenní potřeby, jimiž se nechává inspirovat.

Letošní rok se touto cestou vydal módní dům Balenciaga, jehož tvorbě mimochodem věnovalo na jaře prestižní muzeum zaměřující se právě na módu Victoria and Albert retrospektivní výstavu. Vytvořil koženou kabelku, no spíš kabelu, která jako by z oka vypadla nákupní tašce IKEA.

Ano přesně té ostře modré plastikové věci s dvěma delšími a dvěma kratšími popruhy. Tvůrci Balenciaga ji samozřejmě „vytunili“ tím, že je z jemné kůže. A tím pádem je „vylepšená“ také cenovkou. Zatímco IKEA taška přijde v zahraničí na necelý dolar, luxusní variantamódní značky na 2145 dolarů. No neberte to, nákupní taška za 50 tisíc!



Samotná IKEA se toho samozřejmě chytla. A dala i návod, jak poznat „pravou“ IKEA tašku. Šustí, můžete ji omýt zahradní hadicí, pokud se ušpiní, no a podle cenovky... Myslím, že tento test by lidé, co by se „báli“, že mají „náhražku“ od Balenciagy, nepodstoupili...

Ačkoliv právě pseudo IKEA taška vzbudila řadu posměšných či udivených reakcí, nejde v módním světě o nic výjimečného, natož nového. Začít stačí u výtvarníka Andyho Warhola. Jakýže jeho obraz je nejslavnější? Kromě čtyř tváří Marylin Monroe určitě plechovky Cambellovy polévky.

No a přímo na molech? Rádi po „běžných věcech v novém hávu“ sahají méně známí oděvní tvůrci. Londýnský návrhář Ashish Gupta třeba před třemi lety vytvořil kableku, která je poctou igelitovým pytlíkům, v nichž lidé nosí nákup. „Je to i trochu revolta vůči fast-fashion. Vzal jsem klasický objekt, který po jednom použití vyhodíte, a udělal z něj něco trvalého,“ uvedl Gupta pro CNN. Podobně před pár lety Anya Hindmarchová uvedla na trh kabelky ve tvaru pytlíků bramborových lupínků. „Většina věcí každodenní potřeby má skvělý a praktický design, tak proč jej nepoužít,“ míní návrhářka.

Kopírování nebo inspirování v běžném životě ale není jen výsadou mladých tvůrců snažících se prorazit. Je to asi deset let, co Louis Vuitton „obšlehl“ kostkovaný vak na špinavé prádlo, s nímž na západě běžně chodí studenti do prádelen a stál asi dva dolary. Značka Moschino zase proslula některými obaly na telefony – kromě mcdonaldovských hranolek prodávala třeba jeden ve tvaru čisticího spreje do koupelen. A ať nejsme jen za hranicemi... Pro jednu z kolekcí si místní nejuznávanější návrhářka Liběna Rochová pořídila nastřelovací pistoli a na své modely připevnila plastové artefakty takovými těmi „visátky“ na nichž v obchodě nacházíme cenovky.

A proč vlastně jdou v některých případech návrháři až do takovýchto krajností? „Je to pro lidi, které nudí móda, jež je jen o statusu, chtějí si s ní užít i spoustu legrace,“ tvrdí na webu CNN Hindmarchová. Jen ta sranda docela hodně stojí, dodává Čekstajl.