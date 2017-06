Poslední trendy v USA? Jóga s kozami

Tyto kurzy se provozují na farmách v celé zemi, zatímco se guinejské trpasličí kozy, které mají v dospělosti 40 až 50 centimetrů v kohoutku, promenují mezi cvičícími. Jsou doslova všude.



„Ze začátku jsem se trochu bála, protože jsem nevěděla, jestli mi kozy vyskočí na záda,“ říká třiapadesátiletá Adonna po první lekci Goat Yoga nedaleko Los Angeles. „A najednou tam byly a já jsem cítila jejich teplo. Cvičili jsme na trávníku, svítilo slunce a kolem nás byly stromy a modrá obloha. Bylo to tak uklidňující,“ popisuje.

Tohoto kurzu se zúčastnila dvacítka osob a patnáctka koz. Jedna hodina stojí 15 dolarů (350 Kč), tedy stejně, jako činí průměrná cena klasické hodiny jógy.



Profesorka jógy Meridith Lanová povzbuzuje cvičence, aby správně dýchali a kontrolovali si svou pozici, zatímco kozy skáčou lidem na záda, žvýkají jim vlasy či vousy a olizují tvář. Některé si odběhly, aby vykonaly svou přirozenou potřebu.

„Jsou roztomilé a přátelské. Žvýkají vám vlasy a nechávají vám dáreček na podložce, ale všechno se děje v poklidném ovzduší. Terapie, které se vám tady dostane, je neocenitelná,“ říká Lanová, kterou citovala agentura AFP.

Danette McReynoldsová, jejíž rodina kozy vlastní, hostí tyto neobvyklé kurzy jógy, aby získala peníze, neboť její dcera s přítelkyní hodlají v létě představit zvířata na zemědělském salonu ve Wisconsinu. „Nevěděli jsme, jak to dopadne, ale jde to dobře, máme stále plno. Lidé to zbožňují. Uvolňují se, mazlí se s kozami a relaxují,“ říká. Úspěch je takový, že byly založeny čekací listiny.

Podle profesorky jógy je kontakt s kozami podobnou zkušeností, jako když si hrajete s domácími mazlíčky. Bylo klinicky prokázáno, že to uvolňuje stres a uklidňuje. „Účinek kontaktu s kozami je fantastický. Všechna zvířata mají terapeutické vlastnosti, ale s těmito kozičkami to je neuvěřitelné. Najednou se vám vůbec nechce pozici ukončit, protože máte na zádech kozu,“ říká.

Mnoho jejích žáků uvedlo, že kozy často pomáhají udržet protažení a cvičební pozice. Zároveň jsou vítaným povyražením a cvičenci mají chuť přijít znovu.

„Úplně se uvolní napětí, opadne z vás frustrace. Nemůžete mít špatnou náladu, když jste obklopeni skotačícími kozičkami,“ říká Judy Watersová, která chodí na kurz spolu s manželem a několika přáteli. Podle ní to má ještě jednu výhodu: „Ani jednou jsem si při tom nevzpomněla na svou práci ve Washingtonu. Ráda bych takhle cvičila každý týden, pokud budu moci,“ usmívá se.