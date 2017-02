Pot ve tváři? Koukalová po závodech překvapuje vzhledem jak z hollywoodského plátna

Mnozí si lámou hlavu nad tím, jak dokáže Gabrilela Koukalová kočičí linky na očích a narůžovělé tváře připravit na tak extrémní podmínky.



Husté sněžení či teploty pod nulou totiž neodrazují několikanásobnou medailistku z mistrovství světa či olympijských her od výrazného líčení. Alespoň mezi ostatními sportovkyněmi rodačka z Jablonce nad Nisou nepůsobí ani po patnáctikilometrovém vyčerpávajícím závodu na lyžích mdle či upoceně.

Naopak narůžovělými líčky, které nemá na svědomí ostrý vítr, ale pravděpodobně dobře zvolený kosmetický produkt, Koukalová rozzáří každý závod.

Koukalová se líčí sama

Ve sportovním prostředí jde o poměrně ojedinělý jev, který vzbuzuje rozporuplné reakce. Jedni ji kritizují za přehnané lpění na dokonalém vzhledu, ostatním se pohled na upravenou zrzavou reprezentantku zamlouvá. A to zejména mužům, třebaže se i mezi nimi najdou příznivci spíše přirozeného (či přirozenějšího) vzhledu.

Ženy, které v zimním období trápí suchá pleť či slzení kvůli náporům větru, pak v této souvislosti hlavně zajímá, jak si úspěšná sportovkyně i na sněžených tratích dokáže udržet dokonalý make-up. Už dříve se totiž Koukalová nechala slyšet, že se na závody líčí sama.

Make-up artistka a zakladatelka Make-Up Institute Prague Markéta Davidovich odhaluje její tajemství. „Určitě používá voděodolné přípravky, konkrétně pak řasenku a oční linky. Důležitá je také podkladová báze, která funguje na to, aby make-up déle vydržel. Tu používá jak pod stíny, tak i pod make-up,“ hodnotí na základě snímků Koukalové techniku líčení. „Troufám si tvrdit, že používá i fixační sprej. To je vychytávka, díky které make-up vydrží ještě déle,“ pokračuje dále v „analýze“.



Zvlášť se pak zastavuje u řas Koukalové, které jsou za každých okolností černé jak uhel. Stejně tak je mívá sportovkyně perfektně natočené a nezvykle dlouhé. „Myslím, že paní Koukalová razí současné trendy a má prodloužené řasy. Těžko říct, ale protože její řasy vypadají vždycky stejně, je to dost možné,“ míní Davidovich. Nalepené umělé řasy prý určitě nemá. „To je věc na efekt, v takto extrémních podmínkách neobstojí,“ podotýká.

Trpí pleť? Přežitek

Ačkoli by se mohlo zdát, že minuty strávené před zrcadlem mohou být pro každou ženu na škodu (s ohledem na pleť, nikoli na výsledný vzhled), není tomu tak. Pokožka pod několika vrstvami make-upu nemusí trpět. Záleží ovšem na kvalitě použitých přípravků.

„Plno žen si myslí, že hodně make-upu může uškodit pleti, ale pokud žena dodržuje odličování ráno a večer, což je takové gró v péči o pleť, tak je to v pořádku,“ vysvětluje odbornice na líčení s tím, že dobrý make-up může naopak pokožku i chránit před nežádoucími vlivy.

Výjimečnou snahu Koukalové vypadat dobře pak Davidovich i její kolegyně hodnotí velmi pozitivně. „Nám se to moc líbí. Mezi sportovkyněmi takových moc není. Dokonce ani mezi herečkami nebo zpěvačkami nenajdeme tolik příznivkyň líčení. Gabriela nám dělá radost,“ směje se.