Pozdní máj, ževěst čas. Když chce ženich zastínit nevěstu

Teď je z hlediska odívání atakován jeden z pilířů svatebního veselí. Že jde výhradně o slavnostní událost, už neplatí. Dle gusta novomanželů se svatba odehrává v plážovém, steampunkovém, gothic, hippie (a vůbec dosaďte si libovolnou bizarnost) stylu. Ale stále platilo, že středobodem celého toho reje je nevěsta. Pro hosty to vždy znamená volit oděv takový, aby nevěstu nezastiňoval.



Novinkou ovšem je, že jak se emancipují pánské šatníky, tak by i ženiši rádi vynikli. Chtějí si zkrátka ukrást část pozornosti, a v případě zbytnělých eg snad celou, pro sebe. Kreativita svatebního šatu ženichů se tak už neomezuje pouze na to, že barvené akcenty u šedivého, krémového či modrého obleku, případně klasického smokingu, když je to víc nóbl záležitost, korespondují s kyticí či barvou šatů (když se odpoutá od diktátu bílé) nevěsty.



Pánové začínají trvat na tom, aby byli nedílnou součástí stylingu svatby a ne jen doplňkem hlavní postavy dne. A tak už není neobvyklé, že ženich zvolí třeba tmavě modrý blejzr s potiskem pivoněk a nevěsta se s tím musí popasovat. „Samozřejmě pořád je nejjistější volbou trojdílný modrý oblek, ale jak jsou muži čím dál sebevědomější v tom, co nosí, musí se to promítnout i do nabídky svatebních obleků. Řada pánů chce totiž na své svatbě zářit, trochu „vyčuhovat“, ne splynout s davem svatebčanů, popsal v deníku The Guardian své zkušenosti manažer obchodního domu Selfridges Luke Mountain.

Čekstajl přiznává, že je přece jen konzervativní. Netrvá na tom, aby ženich byl v černém obleku a tvořil nevěstě jen povinné křoví, které s knedlíkem v krku špitne „ano“. Ale květovaný oblek?

Jistě, žijeme ve věku emancipace a rovnoprávnosti a tak dále. Je skutečně sexistické zabývat se tím, jaké nohy v sukníchmají političky, když se nezabýváme tím, kdo z politiků při společné fotce lépe uvázal uzel kravaty. Ale svatba by přece jen měla zůstat výsadou nevěst. Pokud o to stojí, tak si mají užít svůj princeznovský den. A ženich má vypadat výjimečně, ne že ne, ale nezastiňovat je.

V příliš nápadném outfitu totiž bude vypadat jako Elton John na koncertní šňůře. Nebo si masochisté, kteří si z nějakého pohnutí mysli někdy pustili film Sex ve městě 2, jenž v podstatě plní jen roli dlouhé módní přehlídky v zajímavých kulisách, vzpomenou na slovo „ževěsta“. To je totiž překlad slovíčka „broom“, zkříženiny z „bride“ a „groom“, tedy nevěsta a ženich. Tím se označili na obřadu vedeném Lizou Minelli dva gayové spojující své životní cesty svatbou.