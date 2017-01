Pražskou zoo navštívilo letos nejvíc lidí od otevření v roce 1931

Uplynulý rok považuje zoo za úspěšný nejen kvůli počtu návštěvníků, ale i kvůli řadě chovatelských úspěchů, mimo jiné narození dvou slůňat. Celkově letos v pražské zoo přišlo na svět 1323 mláďat celkem 229 druhů savců, ptáků a plazů.

Mimořádnou událostí bylo, když se v dubnu sloní samici Janitě narodilo slůně později nazvané Maxmilián. Šlo o první mládě slona, které bylo v Praze nejen narozeno, ale i počato. V říjnu k němu přibyl sameček Rudolf.

Nečekaný byl přírůstek v rodině goril - v dubnu se narodilo mládě čtyřiadvacetileté Shindě. Gorilí sameček následně dostal jméno Ajabu - svahilsky zázrak. Nikdo už nevěřil, že samice, která v minulosti několikrát potratila, se ještě dočká potomka. „Nečekaný porod byl velkým překvapením nejen pro veřejnost, ale i pro pracovníky zoo,“ dodala Myslivečková.

Za úspěch považuje zahrada také transport koní Převalského do Mongolska, celkově už šestý. Letos přepravil armádní letoun čtyři klisny z Prahy do přísně chráněné oblasti Gobi B, navíc zoologové přemístili tři klisny a jednoho hřebce v rámci Mongolska, a to z národního parku Chustaj rovněž do Gobi B. Pražská zoo patří v chovu těchto vzácných zvířat ke světové špičce, od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu.

Pozornost vyvolala pražská zoologická zahrada i začátkem března, když z voliéry poškozené mokrým sněhem uletělo 18 vzácných ibisů skalních. Do pátrání se zapojily osobně i přes sociální sítě tisíce dobrovolníků, a i díky nim se podařilo pracovníkům zoo postupně odchytit všechny ptáky.

V dalších letech chce zoo postavit nový pavilon goril, expozici australské fauny, nový prostor pro lední medvědy či pavilon pro pandy velké.

Zoo je příspěvkovou organizací hlavního města. Pražští radní v srpnu schválili plán rozvoje zahrady na dalších pět let, který počítá s investicemi až 838,6 milionu korun. Pavilon goril, který by měl se souvisejícími stavbami stát celkem 121 milionů korun, je v tomto dokumentu zařazen mezi stavby klíčového významu. Praha současně řeší, jak odlehčit dopravně přetížené Troje a zlepšit propojení zoologické zahrady s Prahou 6. Vzniknout by měla třeba nová lávka přes Vltavu pro pěší.

