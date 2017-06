Před 50 lety odletěla sonda Veněra 4 k Venuši. Poslala první údaje z cizího kosmického tělesa

Během hodiny a půl dlouhého klesání Veněra 4 výrazně poopravila představy vědců - ukázalo se například, že více než 90 procent plynného obalu druhé planety Sluneční soustavy tvoří oxid uhličitý a dokonce celých sedm procent tamní atmosféry tvoří dusík.

Veněra s pořadovým číslem čtyři byla přitom jen jednou z řady úspěšných sovětských sond, které v průběhu 60. let přinesly zajímavé informace o Venuši. První let v únoru 1961 sice skončil neúspěchem, následná Veněra 1 se ale již v květnu dostala do těsné blízkosti planety, kolem které prolétla ve vzdálenosti pouhých 100 tisíc kilometrů.

Skutečným triumfem pak byla mise Veněry 7, která v prosinci 1970 dosedla na povrch planety a prokázala, že na Venuši panuje teplota kolem 470 stupňů Celsia a atmosférický tlak je zhruba 90krát vyšší než na Zemi.