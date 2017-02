Jsme země, kterou musíte milovat. I Češi mají své ‚propagační‘ video pro Trumpa

„Drahý pane prezidente, některé evropské země už se vám představily. Ale víte co? Lhaly vám. Švýcarsko, Německo ani Španělsko pro Vás nejsou těmi pravými partnery. Ale my? My jsme země, kterou zkrátka musíte milovat,“ zaznívá v úvodu satirického videa s názvem America first, Czech Republic FIFTY FIRST, které se snaží amerického prezidenta Donalda Trumpa přesvědčit, že právě Česko je tou pravou zemí pro něj. Satirické video se objevilo na serveru Stream.cz.

Upozorňuje mimo jiné na to, že Čechů je 10 milionů, což je shodou náhod stejný počet lidí, který dorazil na Trumpovu inauguraci, a že jeho první manželka může být hrdou nositelkou nálepky Made in Czechoslovakia. Největším lákadlem pro Trumpa ale pochopitelně zůstává Miloš Zeman.

„Náš bývalý prezident Havel sice miloval Obamu, ale víte co? Už je mrtvý. Skončil v propadlišti dějin. Teď je tu prezident podle vašeho gusta. Kouří, pije a jeho dcera hraje v pornu. Zeman miluje Putina a Putin miluje jeho. Ale vás má ještě raději. Má vás skoro tak rád, jako vy máte rád Putina. Je to jako politické porno,“ ujišťují autoři videa Trumpa, zatímco na pozadí běží fotografie polonahého českého prezidenta v jeho nafukovacím člunu.

V souvislosti s Trumpovým záměrem postavit zeď na hranicích USA a Mexika autoři videa připomínají, že Češi jsou velkými mistry ve stavění hranic. Před rokem 1989 byly naše hranice totiž tak vynikající, že nejenže se nikdo nedostal dovnitř, ale ani ven. Že se v našem případě jednalo o plot, nikoliv o zeď, je jen drobný detail, kterým se snad Donald Trump nenechá odradit.

Na závěr videa autoři upřesňují, že na rozdíl od ostatních evropských zemí netouží Česká republika být druhou. Chce být první. A to konkrétně padesátou první hvězdou na vlajce USA.

Česko nemá jen jedno video

Druhé video představuje Česko (nebo Čečnu, podle autorů se to snadno zamění) jako nejúžasnější zemi ve střední Evropě, zatímco se na papíře díky kreslíři objevuje obrys Česka, pivo, hokejka a Gottwaldov. Hlavními lákadly, proč by Česko mělo být druhé hned po Americe, jsou především osobnosti české politické scény. Stejně jako předchozí video i toto Trumpovi připomíná český původ jeho ženy Ivany.

Video dále předkládá Trumpovi věci, které máme s Amerikou společné. Nenávidíme imigranty, ačkoliv tu ve skutečnosti žádní nejsou a dokonce sem ani nechtějí. Náš prezident je stejně obhroublý a nezdvořilý jako Trump. A brněnský orloj, jehož tvar je často přirovnáván k pánskému přirození, je prý klidně srovnatelný s Trump Tower.

Velkým lákadlem má být podle videa ministr financí Andrej Babiš. Nejenže je milionář, stejně jako Trump, ale dokonce prý amerického prezidenta může - s odkazem na rétoriku premiéra Sobotky - naučit, jak „ojebat“ stát. Autoři videa však Trumpa varují, aby se Babiše za žádnou cenu neptal na jeho daně

„Jestli rozložíte NATO můžete prosím ochránit Česko a říct Putinovi ať si vezme všechny ostatní země? Hlavně Slovensko, protože to nám leží v žaludku úplně stejně jako vám Mexiko. Jsou tam levnější a lepší pracovníci, hezčí holky, no prostě totální katastrofa. Tak o tom popřemýšlejte,“ žádají autoři Trumpa na závěr videa.