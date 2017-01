Přírodu vylepší plastika. Dobře zvažte, co si necháte „opravit“

Plastická chirurgie je stále dostupnější. Pacientky jsou mnohem lépe informované a operace berou jako něco samozřejmého, říká vedoucí lékař brněnské kliniky plastické chirurgie Leticia Petr Hýža.



Ženy si zpravidla nechávají upravovat oční víčka, která způsobují pocit těžkých očí, zvětšit nebo vymodelovat prsa, požadují liposukci partií, které jim brání si něco módního obléknout, či facelift. „Celkem málo se u nás setkáváme se zvětšením hýždí gluteálními implantáty. Tato operace je častá v zemích Latinské Ameriky, kde je kult těla a způsob vnímání krásy malinko odlišný od našeho. V našich krajinách chtějí ženy spíš větší prsa. Přesto gluteální implantáty občas voperovávám,“ doplňuje doktor Hýža.



Miliardový byznys

Muži představují v zastoupení klientů estetické chirurgie sice jen pětinu, ale počet zájemců stále roste. Nejvíce požadují operaci očních víček, uší, nosu, liposukci či zmenšení prsou.

Celkový počet zájemců stále roste a jen loni se v „plastickém byznysu“ otočily dvě miliardy korun. Stále mluvíme o estetické chirurgii, nikoli o zásazích nutných kvůli zdravotnímu stavu. Zdravotní pojišťovny tedy nic nehradí. O tom, že jde téměř o průmysl, svědčí fakt, že v žádném jiném zdravotnickém odvětví u nás nevyrostlo tolik privátních pracovišť, která si tvrdě konkurují.

Atestovaných plastických chirurgů je u nás asi 150, mnoho z nich pracuje v nemocnicích a mají menší úvazky na soukromých klinikách. Ale plastické operace vykonávají i lékaři bez potřebné praxe, nebo se zcela odlišnou atestací, než je plastická chirurgie. „Stále častěji se setkávám s tím, že se namě obracejí pacientky s žádostí o opravu po operaci, kterou provedl jiný lékař. Bohužel, ne vždy lze chybu napravit, a bohužel některá jména lékařů se opakují,“ varuje Petr Hýža.

U plastického chirurga byste měli mít zaručeno, že provede operaci „lege artis“, tedy tak, jak je to správné podle současných dostupných poznatků a stavu vědy.

„Nelze však garantovat hojení a nekomplikovaný průběh, stejně jako nelze zaručit stoprocentní výsledek. Je to dáno tím, že jsme každý biologicky jiný. Každý plastický chirurg, který operuje dostatečné množství pacientů, se setkal ve svém životě s komplikacemi, které musel řešit. Ale cílem je mít těchto komplikací a reoperací co nejméně,“ říká doktor Hýža a doplňuje, že nejlepší plastičtí chirurgové mají také nejméně komplikací.

Na internetu si přesto můžeme prohlédnout fotografie (nejen) celebrit, které se v honbě za krásou nechaly téměř zohavit. Z toho někdy nabudete dojmu, že lékaři už tolik nerespektují zájem o dobro svého klienta, ale o velikost svého finančního konta. Petr Hýža vysvětluje, že na takových snímcích bývají většinou pacienti chronicky nespokojení. A proto se nechávají opakovaně operovat, většinou pokaždé u jiného chirurga.

„Opakované operace jednoho místa na těle přitom vedou k nadměrnému jizvení, ztrátě původní anatomie a deformacím. Ty už se někdy těžko opravují. Věřím, že je jen málo plastických chirurgů, kteří by se nechali přesvědčit k vytvoření bizarních výsledků jen na přání pacientky. A pokud mají klientky představy, které příliš vybočuji z normy, například chtějí příliš velká prsa, je třeba pečlivě zvažovat vhodnost operace,“ upozorňuje doktor Hýža.

Zákroky, které jsou nesmyslné, proto nevykonává. Většinou jsou za nimi podle jeho slov neopodstatněné požadavky. Ženy, ale i muži, vnímají v těchto případech malou deformitu jako obrovský problém, přitom operace by pomohla jen málo či vůbec. Anebo jde o pacienty s nereálným očekáváním, které operace nedokáže naplnit.

Raději opatrně

Lékaři jsou vnímáni jako lidé, kteří nesmějí dělat chyby. Ohrozili by přece zdraví a životy pacientů.

„Každý člověk dělá drobné chyby. Pokud je ale lékař dostatečně erudovaný a zkušený, jsou to malé chybičky, které nevedou k problémům, neohrozí pacienty a zdárný průběh léčby či operace. Vnímá je pouze on jako profesionál, poučí se z nich, aby příště práci udělal ještě lépe. Z toho důvodu pracují mladí lékaři pod dohledem zkušenějších kolegů, kteří dohlížejí na to, aby operace a léčba byla úspěšná. Vlastní zkušenost je nesdělitelná, v knihách rozhodně není psáno vše,“ říká brněnský plastický chirurg.

Z tohoto pohledu samozřejmě není příliš etické, pokud se lékaři bez dostatečných zkušeností, zato s obrovskou reklamou pouštějí do zákroků, k nimž by měli přistupovat velmi opatrně. Vysoké počty estetických zákroků, které bývají inzerovány, mohou být sice pravdivé, ale může se jednat pouze o drobné zákroky, jako je aplikace botoxu nebo výplní.

Pacienti by proto měli být obezřetní při výběru operatéra, aby se nesvěřili do rukou lékaři jiné odbornosti než je plastická chirurgie, nebo dokonce lékaři s atestací z nechirurgického oboru.

Všeho s mírou

Zákroky plastické chirurgie se podle slov Petra Hýži během posledních let standardizují a vymezují se také indikace k jednotlivým typůmoperací tak, jak rostou zkušenosti plastických chirurgů. Pacienti by si ale měli uvědomit rozsah zákroku, který chtějí podstoupit. „Plastická chirurgie má své místo v léčbě stárnoucího obličeje, v úpravách změn ženského těla vzniklých následkem například těhotenstvím, korekci vrozených vad a vývojových nedostatků, estetických úpravách poprsí, rekonstrukcích po léčbě rakoviny prsu a změnách způsobených velkým zhubnutím i v dalších oblastech. Plastická chirurgie se bude nepochybně se dále vyvíjet společně s rostoucím stupněm našeho poznání,“ uzavírá Petr Hýža.

Plastické operace vykonávají také lékaři bez potřebné praxe, nebo dokonce se zcela odlišnou atestací, než je plastická chirurgie