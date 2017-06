Problémy s ledvinami? Obvyklým spolupachatelem bývá obezita

Obezita zvyšuje riziko vzniku močových kamenů o 60–80%. Obézní pacienti mají ve srovnání s osobami s normální tělesnou hmotností asi o 50% vyšší riziko chronického onemocnění ledvin a až třikrát vyšší riziko, že toto onemocnění vyústí v selhání ledvin. ČR je na první m místě v Evropě ve výskytu rakoviny ledviny a obezita zvyšuje riziko tohoto onemocnění o 40%, těžká obezita více než dvojnásobně.



V souvislosti s nárůstem civilizačních onemocnění trpí chronickým onemocněním ledvin každý desátý Čech, po 75. roce života už každý druhý. U 1% lidí chronické onemocnění ledvin dospěje do stadia úplného selhání ledvin, kdy je zapotřebí dialýzy nebo transplantace ledviny. Do jednoho roku od prvního výskytu ledvinového kamene se onemocnění opět objeví u 10 % pacientů, do deseti let již u 50 %.