Proč a kdy kastrovat fenu? Nejlépe jeden měsíc po hárání, radí veterinář

Preventivní kastrace feny má význam v předcházení mnohých problémů, ke kterým může dojít u nekastrovaných fen. A to včetně rakoviny pohlavních orgánů, problémů s agresivitou a dalších.



Kastrace feny (ovariohysterektomie) patří mezi rutinní operace. Obecně je považována za bezpečný zákrok. Jedná se ale o středně těžký chirurgický úkon vyžadující celkovou anestézii a celodenní hospitalizaci. Kvalitní veterinární pracoviště používá při tomto operačním výkonu šetrná inhalační anestetika podporující rychlé probouzení pacienta po operaci.

Preventivní kastrace fen má několik výhod. Nejzřejmější výhodou je zabránění nechtěné březosti. Po říji se u některých fen rozvíjejí nežádoucí projevy nepravé březosti tzv. pseudogravidity, kdy fena vykazuje chování jako by byla březí. V tomto období si může nosit do pelíšku hračky, ke kterým se chová jako ke štěňatům. Některé feny dokonce produkují mateřské mléko a mohou následně trpět záněty mléčné žlázy, nechutenstvím, zvýšenou tělesnou teplotou atd. Kastrace tomu zabrání. Feny kastrované v období před nebo mezi první a druhou říjí mají o 90 až 95 procent nižší výskyt nádorů mléčné žlázy. V pozdějším období se tento vztah ztrácí.



Zhruba polovina nádorů na mléčné žláze je maligní. Tudíž riziko jejich rozvoje se zvyšuje po každé říji. Tyto novotvary mohou mít pro fenu fatální následky.

Nekastrované feny jsou také rizikovou skupinou pro rozvoj zánětu dělohy, tzv. pyometry. Je to stav, kdy se děloha plní hnisem. Obecně se vyskytuje měsíc až dva po říji. Fena je letargická, nepřijímá potravu, pije víc než normálně. Antibiotika jsou při tomto typu infekce neúčinná, působí jen na zabránění přestupu bakterií z dělohy do organismu, ale nepůsobí v děloze samotné. Akutní kastrace s odstraněním dělohy je pak naprosto zásadní. Fena je při pyometře ve vyšším riziku než při preventivní kastraci, jelikož je v době operace velmi slabá. Přesto je většina zákroků úspěšná a fena se po pár dnech dostává do běžného stavu.

Kdy je nejvhodnější čas na kastraci?

V zásadě fenu vykastrovat kdykoliv. Nedoporučuje se však zákrok provádět při právě probíhající říji. Optimální je provést kastraci v době anestru, tedy nejdříve jeden měsíc po hárání a nejpozději jeden měsíc před očekávaným háráním.