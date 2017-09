Proč pláčeme při krájení cibule? Rostlina se chrání před nepřítelem

CINCINNATI/PRAHA Slzy způsobené krájením cibule jsou u mnoha lidí nevyhnutelné. Vědci z americké univerzity Case Western Reserve v Ohiu přišli na to, že je vyvolává obranná reakce cibule, která se snaží chránit před potenciálním nepřítelem.

Snažit se zjistit, proč lidé pláčou, je vyčerpávající činnost. Pláč v nás vyvolávají smrt, násilí, rozchody, opuštěná štěňátka, polibky či slova s všemožnými významy. Někdy nepláčeme, i když bychom měli, a jindy pláčeme bezdůvodně. Je tedy na čase ocenit jednoduchost pláče vyvolaného krájením cibule.



„Cibule vylučuje plyn. Ten zasáhne lidské oči a následně senzorické nervy v nich. To člověka přiměje k slzám,“ vysvětluje podle webu The New York Times Josie Silvaroliová, studentka univerzity Case Western Reserve v Ohiu, který pomohl popsat fungování této reakce pro časopis ACS Chemical Biology. „Je to podobné jako u slzného plynu.“

Slzení je mechanismem, který má cibuli chránit před potenciálně nebezpečnými mikroby a živočichy. Mezi ně „patří“ i člověk. Když cibuli rozdrtíme, obvykle tak spustíme její ochrannou reakci.



Uvnitř neporušených buněk cibule se pohybuje prekurzor sulfonové kyseliny. V téže cytoplasmě plují i vakuoly, malé váčky obsahující protein alliin.



„Nemají spolu žádný kontakt, ale když jsou buňky poničeny, tyto dvě látky se setkají a vytvoří obrannou reakci,“ říká Marcian Golczak, biochemik z univerzity Case Western Reserve a vedoucí studie. Molekula a protein do sebe dokonale zapadnou, chemická struktura molekul se změní a vytvoří se ochrana.



Existují pouze dvě další rostliny s podobným mechanismem – petiveria alliacea (kukuřičný plevel) a sicilský medový česnek (allium siculum), setkání s nimi je ale spíše nepravděpodobné. Naproti tomu průměrný Čech sní zhruba 10 kilogramů cibule ročně.



Není známo, proč někteří lidé pláčou při krájení cibule víc než jiní. Neví se ani, proč se některé odrůdy zdají být snesitelnější než jiné. Podle Golczaka může záležet na čerstvosti, množství vyprodukovaného „slzného plynu“ či dokonce mutace, která může vylučování plynu ovlivnit.

Je ale možné se pláči vyhnout? Japonští vědci vyšlechtili cibuli, která slzy nespouští. Postrádá ovšem typickou chuť. „Chuť této cibule je zcela odlišná,“ uvedl Golczak.