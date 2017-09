Proč vám už brzy bude chybět šálek slavného čaje dárdžiling?

DILLÍ Jste-li znalcem čaje, máme pro vás špatnou zprávu: ranní šálek dárdžilingu už si brzy možná nedopřejete. Proslavené „šampaňské mezi čaji“ se pěstuje v 87 zahradách v podhůří Himálaje, v Dárdžilingu v indickém státě Bangla, dříve Západní Bengálsko. Některé z keřů jsou staré až 150 let, poznamenává zpravodajský server BBC.

Polovina z roční produkce více než osmi milionů kilogramů tohoto čaje se vyváží, především do Británie, Evropy a Japonska. Přitom 60 procent produkce má certifikát ekologického zemědělství. Dárdžiling patří k nejdražším čajům na světě, kilogram může stát až 850 dolarů (téměř 19 tisíc korun).



V posledních dvou měsících v provincii panují nepokoje a stávky etnických Gurkhů na podporu tamní strany požadující vyčlenění gurkhských měst a vesnic z Bangly a vytvoření samostatného svazového státu. Práci na čajových plantážích přerušilo na 100 tisíc dělníků.

Na produkci čaje to mělo tvrdý dopad. Do června se stihla sklidit jen třetina úrody a pokud problémy přetrvají, ztráty pěstitelů se mohou vyšplhat až ke 40 milionům dolarů.

Tamní sdružení pěstitelů čaje krizi označilo za jednu z nejhorších. Pěstitelé nemají co nabídnout a museli zrušit objednávky. Milovníkům dárdžilingu hrozí, že se budou muset přeorientovat na jiný typ čaje.

Zavírání plantáží nemohlo přijít v horší dobu. Sklizeň v Dárdžilingu trvá více než sedm měsíců, zhruba od března do října, a je rozdělena do čtyř období. Stávky vypukly uprostřed druhé, letní sezony, která se na ročních prodejích podílí 40 procenty. V této době čaj dostává svou jedinečnou muškátovou příchuť. Separatisté sice život v provincii komplikují už od 80. let, ale v minulosti obvykle stávkovali v období klidu, mezi sklizněmi.

Nedostatek čaje začíná dopadat na spotřebitele. Z obchodů v Indii už rychle mizí a japonské supermarkety hlásí, že zásoby jim dojdou zhruba v listopadu. Také v Německu se stává vzácným zbožím.

I kdyby se ale dělníci vrátili na plantáže, potrvá déle než měsíc, než bude možné zahájit sklizeň. Plantáže leží ladem už měsíce, jsou zarostlé plevelem a čajovníky nekontrolovaně rostou. Než začnou sklízet lístky, musejí dělníci plantáže vyčistit a keře prořezat.

Dárdžiling bude tedy zřejmě nějaký čas vycházet v „omezeném nákladu“ a milovníci tohoto čaje se prozatím musejí naučit žít bez něho, uzavírá server BBC.