Proč ženy pociťují více bolesti než muži? Vědci studovali přenos pocitů

Například fibromyalgie (stav charakterizovaný bolestmi svalů, šlach a kloubů celého těla, zejména však podél páteře) je u žen šestkrát častější než u mužů, bolest hlavy postihuje ženy čtyřikrát více než muže, hemikranie (bolest jedné poloviny hlavy) je u žen třikrát častější. A k tomu je třeba připočítat bolesti specifické pro ženy, jako jsou menstruační bolesti a gynekologické onemocnění endometrióza.



Žena tedy více pociťuje bolest: Je možné, že má jiný práh bolesti než muž? „Ano, je tomu tak a tyto rozdíly byly identifikovány na biologické úrovni,“ říká Diego Fornasari z Milánské univerzity. Jde o rozdíly v mechanismech zapojených do regulace přenosu bolesti, zvláště na úrovni synapse, spojení dvou neuronů nebo smyslové buňky a neuronu, které umožňuje předávání impulsů od periferních nervů do těch, které nesou impuls do centrálního nervového systému.

„Tato synapse je zásadní, protože bolestivý stimul může zásadně modifikovat, například při chronické bolesti. Synapse se chovají jako semafory, které nechávají impulsy procházet. Z tisíce impulsů jich mohou nechat projít dvě stovky, nebo všech tisíc, a při chronickém stavu může být tisíc impulsů pociťováno jako deset tisíc,“ říká vědec.

Tento kontrolní mechanismus je ovlivňován informacemi, které přicházejí do té části mozku, která je spojena s emotivním životem. „Když říkáme, že bolest má rovněž významnou emotivní složku, máme na mysli právě toto. Existují přesná nervová spojení mezi oblastí našeho emotivního života a bolestí,“ vysvětluje Fornasari.

Kromě emotivních aspektů byl prokázán hluboký rozdíl mezi oběma pohlavími v kontrolních mechanismech přenášení bolesti v případě zvláštního typu analgezie, stresového snižování bolesti, které vstupuje do hry, když se nalézáme v nebezpečných situacích a nesmíme pociťovat bolest. Typickým příkladem je voják v boji.

„Ve stresových podmínkách nesmíme moc cítit bolest a hodně bojovat: zraněný voják si uvědomí, že byl raněn, teprve tehdy, když se vrátí z pole,“ říká expert. A jak je tomu u ženy? Zde vstupují do hry faktory spojené se zachováním rodu. „Muž nesmí pociťovat bolest, protože musí bojovat, zatímco žena musí bolest cítit více, aby si uvědomila, že je v nebezpečí. Ukázalo se také, že systém ovlivňující stresovou analgezii funguje u ženy v období plodnosti, avšak nefunguje v případě, že jí je podáván estrogen. Tedy každý měsíc prožívá žena bolest v závislosti na menstruačním cyklu,“ uvádí Fornasari.

Další rozdíly mezi oběma pohlavími se týkají reakce na léky, Již sama skutečnost, že jde o ženu, je považována za rizikový faktor pokud jde o nesnášenlivost léků. „Například ženy mají menší množství enzymů užitečných při metabolismu některých léků, jako jsou antidepresiva. Studie a dlouhodobé zkušenosti ukázaly, že některé molekuly jsou pro ženu zvláště bezpečné. Jednou z nich je paracetamol, který lze užívat i v těhotenství nebo po menopauze. Kromě toho je zajímavé, že žena v produktivním věku má tendenci snižovat produkci endogenních kanabinoidů, látek působících jako přírodní analgetikum, v určitých fázích ovulačního cyklu a tím se zvyšuje její citlivost k bolesti. Paracetamol pozitivně působí na endokanabinoidní systém, a proto lze předpokládat, že tato molekula ženě pomáhá tím, že přispívá ke zvyšování prahu tolerance k pocitu bolesti,“ uvádí Fornasari.