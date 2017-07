Prolezte si vesmírnou stanici ISS. Google vytvořil virtuální procházku na oběžné dráze

WASHINGTON/PRAHA Google umožňuje prohlídku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Díky své aplikaci Street View, která umožňuje prohlížet si ulice a řadu dalších míst po celém světě. 360stupňová exkurze se všem uživatelům Googlu otevřela ve čtvrtek. „Návštěvníci si kromě pracovních místností mohou prohlédnout i soukromé prostory astronautů.

Jaké vybavení astronauti k dispozici? Jak si zdobí zdi? Kde mají toalety, kde se myjí, kde jedí? Všechny tyto otázky - a více - lze vidět ve virtuální prohlídce ISS. Snímky potřebné pro sestavení procházky vesmírnou stanicí zachytil francouzský astronaut Thomas Pesquet, který pracuje pod Evropskou vesmírnou agenturu.



Pesquet na Mezinárodní vesmírné stanici strávil šest měsíců, během kterých v rámci své poslední vesmírné mise ve spolupráci s Googlem zachytil vnitřek současně vůbec jediné trvale obydlené vesmírné stanice, informoval server listu The Washington Post.

Float in space w/ new @Google Street View of @Space_Station! See where crew exercise, conduct @ISS_Research + more: https://t.co/gJycxkdHcX pic.twitter.com/VqesnouCYs