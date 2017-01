První tragédie NASA. Posádka Apolla 1 před 50 lety uhořela v kabině při testu

Vyšetřování neštěstí později ukázalo, že příčin katastrofy bylo víc, na řadu z nich přitom upozorňovali i členové nešťastné posádky. Firma North American údajně získala mnohamiliardový kontrakt na vývoj a výrobu Apolla nepříliš čestným způsobem a při vývoji zanedbala mnoho možných nebezpečí.



Grissom sám na prototypu kosmické lodi, která měla v budoucnosti vynést lidskou posádku na Měsíc, totiž napočítal na 2000 závad všeho druhu. Po smrti posádky Apolla 1 byla provedena řada bezpečnostních opatření. Mezi ta nejvýznamnější patřila náhrada všech hořlavých materiálů v kabině za nehořlavé textilie, byly provedeny změny v otevírání vstupního průlezu a čistý kyslík v kabině byl v předstartovní a předorbitální fázi nahrazen směsí kyslíku a dusíku.

Tragédie Apollo 1 v seriálu HBO From Earth to the Moon



Vesmírný program Apollo, jehož výsledkem mělo být přistání Američanů na Měsíci, vyhlásil americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém památném projevu 25. května 1961.



Havárie Apolla 1, kterou co do počtu obětí překonala až nehoda raketoplánu Challenger v roce 1986, americký projekt neohrozila. Již po osmi letech z floridského Mysu Canaveral odstartovala posádka kosmické lodi Apollo 11 ve složení Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins a 21. července 1969 na měsíční povrch vstoupila poprvé lidská noha.

Nakonec se v letech 1969 až 1972 na Měsíc podíval tucet astronautů a projekt Apollo zůstává navzdory počáteční tragédii jedním z největších úspěchů amerického vesmírného programu.