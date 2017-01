Psi celníků budou sloužit i při boji s hazardem

V Černínském paláci si dnes večer s celníky a jejich čtyřnohými kolegy připomenul 20. výročí založení kynologického výcvikového zařízení v Heřmanicích na Liberecku. Středisko nedaleko česko-polské hranice je od roku 2005 školicím centrem světové celní organizace. Pracuje v něm 14 zaměstnanců.



„S ohledem na nově získané kompetence, mezi které patří například kontrola hazardu přímo v terénu, je výcvik psů na vyhledávání bankovek i obranných psů nutností,“ uvedl Poulíček v tiskové zprávě. Vedoucí střediska Josef Dušánek informoval, že pro potřeby potírání hazardu už prošli první psi výcvikem obranáře.

Česká celní správa má zhruba 40 psovodů a 60 psů vycvičených na vyhledávání drog, léků, cigaret, zbraní a střeliva, ale i vzácných zvířat či slonoviny. Cvičení psů na vyhledávání bankovek je poměrně nové, přesto už mají zvířata za sebou úspěchy. Největším byl nález 2,5 milionu korun při domovní prohlídce ve spolupráci s policií. Dva psi celníků kontrolují cestující na ruzyňském letišti v Praze. Letos by se měli speciálně vycvičení psi objevit i na letištích v Brně, Ostravě a Karlových Varech.



Celní správa nyní připravuje rozšíření kynologické základny. V plánu je výstavba nových objektů a modernizace celého areálu zhruba za 55 milionů korun. Mimo ubytovacích prostor by do dvou let měla v areálu vzniknout i velká výcviková hala a nové kotce, ale také jídelna, kuchyně a technické zázemí. Ministr financí Andrej Babiš (ANO), který v září středisko navštívil, dnes projekt označil za skvělý. Celníky informoval, že na něj vyčlenil potřebné peníze. Doufá, že letos bude vypsáno výběrové řízení.

Výcvikem v Heřmanicích prošla i zhruba stovka zahraničních kynologů, a to nejen z Evropy, ale i Peru, Ruska, Ekvádoru a Izraele. V prvním pololetí letošního roku bude středisko zajišťovat psy pro Peru, Izrael a Gruzii. Nových zvířat se v Heřmanicích ročně vycvičí kolem deseti z české celní správy a zhruba stejný počet ze zahraničí. Po rozšíření základny by jich mohl být asi dvojnásobek.