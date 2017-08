Psi, kteří vydělávají více než vy. Domácí mazlíčkové jsou na sítích slušný byznys

Twitter, Facebook, Instagram a další, to jsou sociální sítě, které se staly paralelním světem k tomu reálnému. Už také víme, že se na nich dá slušně vydělat. Na Instagramu ale nevydělávají jen lidé – šesticiferné sumy si díky příspěvkům připisují i psi, respektive jejich majitelé, píše server indy100.com.

I tak triviální činnost, jako je přidávání příspěvků na Instagramový profil svého psího miláčka vám v dnešní době může vydělat desetitisíce dolarů. Stačí, aby si váš mazlíček získal dostatečné množství sledujících, a potenciální nabídky na propagaci kdejakých produktů se budou jen hrnout.



Francouzský pitbull Manny má Instagramový účet, který sleduje již přes milion lidí. Díky tomu má již teď smlouvu se dvěma velkými společnostmi specializujícími se na výrobky pro zvířata, což zajišťuje jemu i jeho majiteli velmi slušný příjem.



Fena jiného francouzského pitbulla Chloe se ve svých příspěvcích nezaměřuje jen na výrobky spojené s domácími mazlíčky. Jako další psí celebrity na internetu běžně nabízí třeba matrace nebo brýle. Její majitelka Loni Edwardsová pro ni zajistila kontrakt s kosmetickou firmou a navíc založila agenturu, která má fungovat jako manažer jejího psa na síti.

Účty psů, které mají podobný počet sledujících jako pitbull Manny, přitahují přirozeně pozornost marketingových společností. Jejich majitelé si přijdou na deset až patnáct tisíc dolarů za jeden příspěvek, ve kterém něco nenápadně propagují.



„Samozřejmě je v tom hodně proměnných, kolik si můžete na jednom příspěvku vydělat záleží na kontraktu i na tom, co propagujete. Ale obecně vzato účty, které sledují stovky tisíc uživatelů, vydělávají od tří do pěti tisíc dolarů za jeden propagační příspěvek. Ty, co sledují miliony, vydělávají mnohem víc,“ vypočítává Edwardsová.

Pokud vám sumy připadají astronomické, může vás uklidnit, že velká část z nich jde na dobré účely. Například zmíněná fenka Chloe nedávno spolupracovala s výrobci luxusních šál, aby vytvořili něco na krk pro psy, nebo byla využita při kampani na tašky pro psy, které zároveň ulehčovaly likvidaci psích exkrementů.

Jiná psí celebrita Toast se zase stal „tváří“ kampaně za adopci osiřelých štěňat z New Yorku.