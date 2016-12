Psincový kašel či otrava. Jaké zdravotní neduhy trápí v zimě pejsky nejčastěji?

Pozor na nechtěné pozření čokolády vaším psem nebo kočkou. Právě v období Vánoc se s výskytem otravy zvířat čokoládou setkáváme nejčastěji. V období vánočních svátků dávejte velký pozor na to, co by vaše zvíře mohlo pozřít.

Psincový kašel Psincový kašel nebo také infekční tracheobronchitida je vysoce nakažlivá nemoc. Příčinou je celý komplex interakcí běžných virů dýchacího traktu a bakterie zvané Bordetella bronchiseptica. Pokud byl pes exponován této infekci, tak většinou trvá 5 až 7 dnů než se rozvinou klinické příznaky nemoci. Onemocnění často začíná jako suchý, dráždivý kašel s občasným kýcháním. Později se objevuje hlen, který zvíře polyká. Kašel je intenzivnější při tahu za obojek. Bývá častý, záchvatovitý a bolestivý s charakteristickým vysokým tónem. Kdy psi potřebují výživnější stravu? V zimě upravte jídelníček Zvířata po kašli někdy zvracejí menší množství žaludečního obsahu. Občas pozorujeme výtok z nozder. V závislosti na charakteru onemocnění se rozvíjí i klinické příznaky, které mohou trvat od několika dnů až po několik týdnů. Přestože kašel ustoupí, pes může zůstat infekčním po dobu až tří měsíců. Psincový kašel je tzv. společenské onemocnění, které je šířeno jen na malou vzdálenost a potřebuje úzký kontakt psů například při venčení v parku, na výstavách, ve zvířecích hotelech apod.

Jako prevence proti psincovému kašli je nejlepší očkování. Je to separátní vakcinace k běžnému ročnímu očkování zvířete. Vakcína se aplikuje do nosu, kde vytváří lokální imunitu, při které se protilátky tvoří v buňkách v nosové dutině. Zde jsou připraveny bojovat proti inhalovaným patogenům. Vakcinace je účinná po dobu 6 až 12 měsíců v závislosti na použité vakcíně. V případě, že pes byl vystaven infekčnímu kašli a nebyl proti němu očkován, je vhodné ho okamžitě naočkovat. Vakcinace pomůže zkrátit dobu překonání infekce. Pokud je pes při venčení v kontaktu s dalšími zvířaty nebo plánujete jeho umístnění v psím hotelu či jedete na psí výstavu, nezapomeňte se ubezpečit, že Váš pes je chráněn proti psincovému kašli. Nebezpečná čokoláda Čokoláda je pro psy i kočky velmi toxická. Obsahuje theobromin, což je kofeinu podobná látka. Theobromin je pro zvířata nebezpečný, protože se v jejich organismu vylučuje velmi pomalu, a tak má dostatek času v něm působit. V těle zvířete theobromin ovlivňuje látku adenosin, která reguluje srdeční rytmus. Jakmile theobromin začne působit na adenosin, dojde k poruchám srdečního rytmu, které mohou být i smrtelné. Čím více čokolády zvíře pozře, tím větší množství theobrominu se do jeho těla dostane. Nejnebezpečnější je čokoláda na vaření a produkty s vysokým obsahem kakaa. Naopak nejméně nebezpečná je bílá čokoláda, která neobsahuje žádné nebo jen minimální množství kakaa. Smrtelná dávka theobrominu pro zdravého psa je 100-250 mg/kg živé hmotnosti – přibližně 6g běžné obyčejné čokolády na kilogram hmotnosti psa, pro zdravou kočku asi 200 mg/kg hmotnosti, pro potkana asi 800-1000 mg/kg. Nejčastěji k otravě dojde, když zvíře zkonzumuje například celou bonboniéru zanechanou bez dozoru na stole. Akutní otrava hrozí především u nemocných zvířat a mláďat. Kvůli pomalému uvolňování theobrominu je nebezpečné dávat zvířeti čokoládu i v malých dávkách jako odměnu. Pokud už dojde k pozření čokolády Vaším čtyřnohým kamarádem, ihned vyhledejte veterinární pomoc. Zvýšené nebezpečí během Vánoc Sledujte, co váš mazlíček jí: Čokoláda a některé vánoční rostliny mohou být pro ně fatální. Ujistěte se, že jsou mimo dosah domácích zvířat. Odolejte pokušení dát Vašemu zvířecímu mazlíčkovi něco z vánoční večeře – např. kosti mu mohou způsobit problémy. Všichni máme rádi lesklé věci a domácí zvířata nejsou výjimkou! Mějte pozlátka, hračky a dárkové balení mimo jejich dosah, stejně jako elektrické kabely, které zvířata mohou žvýkat! Zvýšený počet návštěv ve vašem domově může být pro zvířata stresující - ujistěte se, že mají klidné místo, kde mohou relaxovat a cítit se v bezpečí. Nezapomeňte, že domácím zvířatům je také zima. Snažte se snížit čas, který stráví venku, v případě potřeby se jim nebojte pořídit teplé oblečky. Zvířatům chovaným venku poskytněte teplý a suchý úkryt s vysokou podestýlkou. Zvláště starší zvířata často trpí na záněty a degenerativní onemocnění kloubů. Zvířata hledají úkryt, když je jim zima - ujistěte se, že domácí mazlíček nezůstal uvězněn v garáži anebo neleží pod autem, když se ho chystáte nastartovat. Pět mýtů o psím žrádle. Krmit psa jednou denně je málo, říká odborník Nemrznoucí kapaliny mohou být pro zvířata smrtelné. Ujistěte se, že je domácí mazlíčci nemohou vypít z kaluže v garáži nebo na ulici. Zvažte označení Vašeho mazlíčka mikročipem. Vánočními petardami vyplašené zvíře se může zaběhnout a hledat úkryt proti chladu. Více informací o mikročipu Vám poskytnou pracovníci veterinární kliniky Vethope. Na území hl. m. Prahy existuje povinnost mít zvíře označené čipem nebo tetováním od jeho šesti měsíců věku.

V tomto období také dochází ke zvýšenému počtu úrazů zvířat při dopravních nehodách. Snažte se proto udržet Vašeho zvířecího mazlíčka v domě nebo bytě, aby se co nejméně pohyboval sám venku. Investujte do reflexního obojku, aby motoristé pobíhající zvíře po silnici lépe viděli.