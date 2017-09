Psi jako chodící kamery? Thajská firma pro ně vyvíjí ‚chytré‘ vesty

BANGKOK Thajská reklamní agentura vyvinula speciální vestu, která by z toulavého psa mohla udělat strážce veřejného pořádku. Ve vestě je ukrytá kamera a senzory, reagující na psí štěkot, píše agentura Reuters. Když pes začne štěkat, kamera začne do připojeného chytrého telefonu či počítače vysílat přenos toho, co zvíře vidí.

Toulaví psi se vyskytují v ulicích většiny thajských měst a často jsou oběťmi týrání. „Chytré vesty“ by tak podle autorů iniciativy mohly pomoci jak obyvatelům, tak zvířatům.



„Lidé uvidí, že toulaví psi mohou v komunitách působit jako noční hlídači,“ řekl agentuře Reuters jeden z členů kreativního týmu, který stojí za projektem z reklamní agentury Cheil.

Agentura začala na projektu pracovat v březnu. Říká však, že před zahájením zkušebního provozu ještě chytré psí vesty čeká mnoho testů.