Pobyt dvouletých dětí ve školkách je nevhodný. Rodinu nenahradí, varují psychologové

Pokud už rodiče musí dítě do školky dát, neměli by ho tam nechávat celý den, řekl. „Rodinné prostředí poskytuje něco charakteristického, co instituce nenahradí,“ uvedl Mertin. Podle něj jsou zřejmé sociální důvody, které vedou rodiny k tomu dávat dítě do školky, ale z hlediska pedagogicko-psychologického nejsou přijatelné. „My bychom měli investovat do rodiny a místo toho zkoušíme hledat řešení v instituci. Těžko si přitom myslet, že odborníci nahradí dvouletému dítěti maminku a tatínka,“ řekl.

V obecních mateřských školkách bylo v tomto školním roce 41 726 dětí, kterým v září ještě nebyly tři roky. Je to 12 procent všech dětí v těchto školkách. Školský zákon přijímání dvouletých dětí umožňuje od roku 2005, podle loňské novely ale budou mít od roku 2020 právo na školku rodiče všech dvouletých dětí.

Podle ministerstva školství jsou tyto děti přijímány obecně čím dál častěji, protože se hlásí méně starších dětí. Přispívá k tomu také rozšiřování kapacit mateřských škol.

Je třeba individuální přístup i způsob komunikace

Mertin upozornil, že dvouleté dítě si teprve vytváří pevnou vazbu k lidem kolem sebe, která vzniká od prvního roku života, ale ve dvou letech ještě není hotová. Potřebuje tuto vazbu dotvořit a instituce mu v tom nemůže pomoct. „Pokud je malé dítě ve školce od osmi do 17 hodin, tak je to moc dlouho. Nelze se pak divit, že se rozpadají rodinné a jiné vztahy,“ řekl. Učitelé by proto podle něj měli rodičům zdůrazňovat, že by dítě ve školce neměli nechávat déle něž čtyři hodiny, nebo aspoň ne každý den.

Vzhledem k odlišným potřebám dvouletých dětí ve srovnání s tříletými, s nimiž mají učitelky výrazně větší zkušenosti, vydalo ministerstvo na začátku loňského září materiál s informacemi pro mateřské školy. Doporučení, jak mají postupovat, jsou obecného charakteru. Školky by například měly vycházet vstříc individuálním potřebám, například spánku. Pro hygienu je možné využívat nočníky. Stravování dvouletých dětí se řídí podle stejných norem jako starších dětí.

Mertin zdůraznil, že v odlišném přístupu k dvouletým dětem nejde jen o to, že některé budou učitelky muset přebalovat. „Jde i o komunikaci. Ty děti vyžadují velmi individuální přístup. Komunikují hodně neverbálně a je nesprávné je hromadně k něčemu nutit. Musí se nechat dospět,“ uvedl. Zapochyboval přitom, zda je to v silách personálu mateřských škol.