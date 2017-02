Ptačí chřipky hrozí i lidem. Riziko pandemie vyvolané zcela novým virem narůstá

Co Michaela Osterholma straší? Běžně ptačími populacemi cirkulují viry dvou nebo tří typů. V posledních měsících se však na obrovských územích Evropy, Asie a Afriky objevilo nebývale pestré spektrum chřipkových virů. Evropa včetně České republiky se potýká s nákazou domácí drůbeže i volně žijících ptáků chřipkovým virem H5N8. Ten se nyní vyskytuje u ptáků od Číny po Británii a od Švédska po Ugandu.



Není to jediný evropský problém s ptačí chřipkou, protože v Řecku, Itálii a Německu se vyskytl i ptačí chřipkový virus H5N5. V jihovýchodní Asii a v západní Africe se objevil nechvalně proslulý virus ptačí chřipky H5N1, který je s to vyvolat vážné onemocnění u člověka, který přišel s nakaženými ptáky do přímého kontaktu. V Číně byly na sklonku roku 2016 potvrzeny případy nákazy lidí také ptačím chřipkovým virem H7N9. Z Alžírska je hlášen výskyt viru H7N1, ze Spojených států virus H5N2 a H7N8, z Koreje virus H5N6 a z Mexika H7N3.

Viry mění tvář

Nárůst virového spektra nelze připsat na vrub jen propracovanější detekci. Podle virologů tu sehrává svou roli i zvýšená houževnatost, s jakou se viry drží v ptačích populacích. Ptačí chřipka se v chovech často šíří přímým kontaktem zdravé a nakažené drůbeže. Do hry ale vstupují i volně žijící migrující ptáci, kteří dokážou nákazu přenést velmi rychle na velké vzdálenosti. Nově se objevují důkazy o tom, že nákaza putuje mezi chovy drůbeže vzduchem na vzdálenost i několika kilometrů.

Naštěstí většina ptačích virů lidem neškodí. Obavy však vyvolává fakt, že se v jedné a téže oblasti vyskytuje hned několik různých ptačích virů. Z takového „virového kadlubu“ může vzejít nový virus schopný vyvolat masovou nákazu u lidí. Světová organizace pro zdraví zvířat proto označuje současnou situaci za „globální hrozbu pro lidské zdraví“.



Chřipkové viry mají nepříjemné vlastnosti. Jejich dědičná informace je náchylná ke změnám. Doslova každou minutou vznikají nové varianty virů s novými vlastnostmi. Některá z těchto změn může zvýšit šanci ptačího viru na nákazu člověka. Jiná může dodat viru schopnost šířit se vzduchem. V té chvíli tu máme nový virus schopný ohrozit lidskou populaci.

Vznik nových patogenů

Dílčími změnami dědičné informace není arzenál chřipkových virů vyčerpán. Tyto viry mají dědičnou informaci rozdělenou do osmi částí. V buňkách oběti se každá část samostatně množí a z vyrobených „součástek“ se tu „montují“ viry nové. Když jsou člověk nebo zvíře nakaženi současně dvěma chřipkovými viry, sejdou se v jeho buňkách dvě okteta virových „součástek“. Buňka je pak při „montáži“ nových virů může promíchat – podobně jako kdyby si švadleny v krejčovské dílně popletly díly a přišily by k pánskému saku rukávy dámské halenky.

Chřipkové viry mají pro vytváření nových kombinací dostatečný sortiment „součástek“. Názorně to dokumentují dvě hlavní povrchové molekuly chřipkových virů – hemaglutinin a neuraminidáza. Právě ony mají vliv na to, které živočichy virus nakazí a jak závažné bude následné onemocnění. Neuraminidáz je známo deset, hemaglutininů dokonce sedmnáct typů. Za kódy chřipkových virů tvořenými písmeny H a N s příslušnými čísly se skrývá právě označení typu hemaglutininu a neuraminidázy konkrétního viru. Virus H1N1 se poprvé objevil v roce 1918 a vyvolal nechvalně proslulou španělskou chřipku, která připravila po celém světě o život nejméně 50 milionů lidí. Poslední v řadě je virus H17N10, objevený u guatemalských netopýrů.

Zvýšená rizika pandemie

Dnes, když se mezi lidmi rozšířila i sezonní chřipka vyvolávaná hlavně viry H1N1 a H3N2, nelze brát výskyt škály ptačích virů na lehkou váhu. Chovatelé, veterináři či zaměstnanci drůbežích jatek mohou přijít do těsného kontaktu s ptačími chřipkovými viry. Ty se pak mohou v jejich těle adaptovat na podmínky lidského organismu.

Pokud by měl člověk běžnou chřipku a dostal se do kontaktu s viry ptačí chřipky, může v jeho těle proběhnout jakási „burza součástek“ virové dědičné informace. Tak by mohl vzniknout nový typ viru, jehož vlastnosti lze předem jen obtížné odhadnout. Platí to i pro současné chřipkové viry H1N1 a H3N2, se kterými stůňou obyvatelé České republiky, a ptačí virus H5N8, který trápí české chovy drůbeže.

S obavami sledují epidemiologové vývoj v Číně. Tam v roce 2013 onemocněli první lidé ptačí chřipkou vyvolanou virem H7N9. Od té doby zaznamenali zdravotníci v této zemi více než 900 případů. Podle posledních zpráv Světové zdravotnické organizace se však jen mezi 13. a 19. lednem roku 2017 nakazilo virem H7N9 109 lidí. Zneklidňující je rovněž vývoj v Africe. Epidemiologové jsou si téměř jisti, že alarmující zprávy o výskytu ptačích chřipkových virů H5N1, H7N1 a H5N8 tvoří jen příslovečnou špičku ledovce a o většině nákaz na tomto kontinentu se Světová organizace pro zdraví zvířat ani Světová zdravotnická organizace nedozvědí.



Nová pandemie chřipky srovnatelná se španělskou chřipkou z roku 1918 by i na počátku 21. století napáchala nedozírné škody a vyžádala by si možná miliony lidských životů. Ke snížení rizika lze přispět i důsledným bojem s ptačí chřipkou včetně vybití nakažených chovů. Opatření spojená s likvidací ohnisek ptačí chřipky nám mohou připadat jako přehnaná, ale ve skutečnosti se mohou ukázat jako nedostatečná.

„Je těžké říct, jestli děláme dost proto, abychom udrželi hrozbu chřipkové pandemie pod kontrolou,“ říká australský virolog Ian MacKay z Queenslandské univerzity. „Doufám, že když pandemie dosud nepropukla, neděláme snad málo.“