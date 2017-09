Putování fenky. Ztratila se na Floridě, po více jak roce se našla v New Yorku

NEW YORK Žena oznámila, že našla fenku - křížence německého sheparda a jacka russella teriéra. Zanesla ji do odchytové stanice na Long Islandu v New Yorku s názvem Bobbi and The Strays. Lidé ze stanice hledali původní majitele, které nakonec překvapivě našli až na vzdálené Floridě ve West Palm Beach.

„Řekl jsem to už tolikrát – ‚Oni mi ji zase najdou‘ – možná by ji nenašli živou, ale určitě by jí podle psí známky našli a zavolali nám,“ řekl po telefonu Rick Moneck v sobotu pro agenturu AP. Nicméně zpráva, kterou obdržel, byla poněkud šokující.

„Nikdy jsem nečekal, tak nějak jsme to už vzdali,“ vyprávěl Moneck. „Poté, co uplynulo už tolik času, tak už prostě pokračujete se svým životem dál.“ Moneck řekl deníku Newsday, který jako první příběh přinesl. Jeho rodina adoptovala „krásné a dobře vychované štěňátko“ pojmenované Relay v roce 2014.

Relay, a West Palm Beach dog lost nearly two years ago showed up at a Long Island rescue shelter; plans are under... https://t.co/Nbh1B6Qt1T — PrestigeHomesFlorida (@MonikaPBBroker) 18. září 2017

Jednoho dne šla ale fenka Relay něco prozkoumávat. „Myslím, že byla poutnice a průzkumnice,“ řekl Moneck AP. „A myslím, že využila situace, když náhodou viděla, že se vejde pod bránu.“

Rodina tehdy prohledala celou oblast a všude roznesla letáky. „Dáma na benzínce nám řekla, že viděla muže, který na nějakého psa zavolal a pes s ním odešel,“ vyprávěl Moneck. „Rozmazané video ukázalo, jak muž Relay ale vtahuje do svého vozu.“



Relay na sobě měla bronzovou psí známku se svým jménem. Bylo na něm vyryté i jméno, adresa a telefonní číslo Moneckova syna. Fenka se však dostala až do New Yorku, míle od svých majitelů. Odchytová stanice Bobbi and The Strays pak hledala nějakého dobrovolníka, kdo by Relay odvezl zpátky na Floridu. Moneck řekl deníku Newsday, že je „neuvěřitelné“, že se jeho rodina znovu sejde „s fenkou, kterou tak milovali.“