Radost z balíčků mají psi i jejich majitelé, říká zakladatel Dogsie

Lidovky.cz: Jak vzniknul nápad na službu měsíčních předplatných balíčků pro páníčky a jejich pejsky?

Máme s Tomášem blízko k přírodě, studujeme spolu Českou zemědělskou univerzitu a chtěli jsme ve volném čase při studiu dělat něco zajímavého a zároveň prospěšného. Oba máme psy, Tomáš dva labradory (Dejnu a Jamie) a já mám křížence teriéra Emu, a tak jsme se rozhodli začít právě u nich. Začali jsme průzkumem mezi 1500 pejskaři a výsledná data potvrdila naši hypotézu, že lidé chtějí pro svoje mazlíčky to nejlepší a zároveň by rádi pomáhali psům v nouzi. A proto jsme vymysleli model předplatných balíčků Dogsie. Princip je v tom, že páníček dostane každý měsíc zásobu hraček a zdravých pamlsků pro svého čtyřnohého kamaráda a zároveň tím pomáhá i těm pejskům, kteří takové štěstí neměli. Myslíme si, že je to skvělý způsob, jak poznat nové a kvalitní pamlsky, potěšit svého psa, odměňovat ho zdravě a zároveň tím přispívat na řešení aktuálních problémů s přeplněnými útulky. To vše z pohodlí domova.

Lidovky.cz: Jak to celé funguje?

Úplně jednoduše. Člověk přijde na naše stránky, vybere si velikost svého pejska a délku plánu (1,3 nebo 6 měsíců). Zaplatí a pak už jen čeká zhruba do půlky měsíce na svoje první Dogsie. Celý projekt funguje na bázi předplatného, jako třeba noviny, takže páníček nemusí nic řešit a balíček mu přijde každý měsíc až domů. Obsah balíčků se každý měsíc mění, snažíme se vybírat opravdu ty nejlepší pamlsky na českém trhu. Vždy napíšeme na blog, které jsme vybrali a z jakého důvodu a následně se zajímáme, jaký úspěch pamlsky měly. V případě, že některé pamlsky by se našim předplatitelům neosvědčily, už nikdy je do Dogsie znovu nedáme.

Lidovky.cz: Jak vybíráte pamlsky, které se do Dogsie dostanou? Máte na ně speciální požadavky?

Hlavní je pro nás zdraví a zastáváme také holistický přístup. Snažíme se vybírat pochoutky tak, aby byly 100% přírodní, neobsahovaly lákadla, barviva a různá potravinová dochucovadla. Obsahovaly maso, ryby, ale také zeleninu a ovoce, zkrátka aby se při odměňování dostalo našim psům co největšího spektra vitamínů, proteinů, aminokyselin a dalších zdraví prospěšných látek. Samozřejmě podporujeme hlavně kvalitní české výrobce, i ty hodně malé, aby se o nich lidi dozvěděli a vyzkoušeli je. Těší nás, když nám potom lidé napíší, že ty pamlsky co byly minulý měsíc v Dogsie jsou ty nejlepší, které pes kdy měl. Bez Dogsie by je třeba nikdy neobjevili. Než věci odesíláme, tak všechno testujeme s našimi pejsky, kteří jsou v podstatě našimi testery kvality. Ale nepřeháníme to s množstvím, některá sušená masa jsme dokonce testovali sami.

Lidovky.cz: Kolik člověk přispěje na opuštěné pejsky objednáním jednoho balíčku?

Z každého balíčku darujeme 20% ze zisku. Hned po startu projektu o Vánocích se nám podařilo vybrat přes 1000 Kč. Peníze posíláme spolku Pes nejvěrnější přítel, který vedou moc sympatické dámy, se kterými se skvěle spolupracuje. Díky jejich transparentnosti stoprocentně víme, že peníze se dostanou až ke konkrétnímu pejskovi, o kterém vždy napíšeme článek na blog, aby i předplatitelé věděli, komu konkrétně ten daný měsíc pomohli.

Lidovky.cz: Věnujete se také tématu množíren. Jak?

Ano, množírny jsou také jedním z důvodů naší aktivity. Věříme, že pokud vše půjde dobře, budeme schopni v budoucnosti sami aktivně pomáhat a významně přispět ke zlepšení této situace. Kromě toho, že přispíváme na psy zachráněné zejména z množíren, tak se snažíme lidi také vzdělávat v tomto ohledu. Vysvětlujeme jim, že mít psa „s papíry“ není pouze pózou. Papíry zaručují, že pes je z ověřeného chovu a že není například rozmnožen za strašných podmínek jen kvůli finančnímu zisku. Útulky jsou v Česku, ale i jinde po Evropě, přeplněné a množírny tento stav ještě zhoršují. Rozhodně doporučujeme vzít si psa z útulku a prověřovat si chovatele. Spouštíme náš vlastní blog, kde chceme o této problematice informovat.

Lidovky.cz: Máte připravené i nějaké novinky?

Novinek máme v hlavě spoustu a napadají nás stále další. Tou nejžhavější je, že budeme mít krásný barevný pamlskovník, který vyrábíme ve spolupráci s mladou švadlenkou. Brzy bude k dostání v několika e-shopech. První várku mohli prozatím vyzkoušet pouze naši předplatitelé, kteří ho měli přímo v Dogsie.