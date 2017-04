Řeč těla kazí i dokonalou krásu. Své o tom ví i Melania Trumpová

Prozradí ho řeč těla. Sebedokonaleji střižený kabát, plesové šaty nebo sebelépe padnoucí lodičky vyzní přinejmenším křečovitě, spíše však jako módní přešlap, pokud s tím, co máme na sobě, vnitřně „nesouhlasíme“.



Ošívání, hrbení se, nejisté našlapování a obranné postoje jsou pak typickými projevy. A dokáží pokazit i jinak dokonalý zjev.

Laura Bushová

Názorným příkladem je nová první dáma Spojených států. Melania Trumpová od počátku mandátu svého muže „nekypí“ nadšením z nové role. Vidět to bylo například při inauguraci. V pastelovém kostýmku z dílny Ralpha Laurena vypadala naprosto dokonale. Když se na ni v rámci ceremonie nastupující prezident otočil, roztáhla rty do širokého úsměvu, který pohasl okamžitě, jen co opět viděla manželova záda. Trumpovi kritici v tom rádi viděli nenávist, ale spíš šlo o to, že nová paní prezidentová je v roli, v níž se necítí. Tyto „šaty“ jí na rozdíl od na míru šitých kostýmků a rób nesedí.



Přitom předpoklad být nejkrásnější i nejstylovější první dámou USA za poslední desetiletí má. Jako bývalá modelka a dnes žena s neomezeným rozpočtem se stále fantastickou figurou vypadá vždy jako vystřižená z fashion story ve Vogue. Už v kampani vyměnila výstřední miliardářský lehce kolotočový styl za lady styl, kterému dává drobnými prvky šmrnc. Ale vždy je v tom maličko křeč.



Zřetelně se to projevilo v uplynulých dnech. Bílý dům zveřejnil oficiální portrét Melanie Trumpové. A ten je v protikladu k předchozím prvním dámám. Prezidentova manželka je na něm samozřejmě dokonale nalíčená i oblečená. Namísto amerických návrhářů vsadila na evropské těžké módní váhy – Dolce&Gabbana a Hermés. Ale postoj prozrazuje, že role první dámy není tím, po čem by původem slovinská kráska skutečně toužila. Založené ruce a výraz jako z Nejslabší, máte padáka prozrazují odměřenost, uzavřenost a působí chladně a skoro až nepřátelsky.



Oproti tomu předešlé nájemnice Bílého domu působily na oficiálních portrétech buď jako milé sebevědomé a uvolněné hostitelky (Michelle Obamová), či jako bezmála až mateřské typy (Laura Bushová) evokující dojem „přítelkyně celého národa“. Je ale možné, že se Melania Trumpová se svou novou životní rolí sžije. Přece jen se přes původní prohlášení, že se do prezidentských povinností příliš nezapojí, začala oficialit účastnit. A její šatník napovídá, že k prvnímu uvolnění došlo. Nevýrazné pudrové odstíny, případně sterilní bílou, začaly střídat i pestré barvy.