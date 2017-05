Reklama fastfoodového řetězce Burger King pobouřila belgického krále

Americký řetězec rychlého občerstvení svou první pobočku v Belgii otevře 19. června v Antverpách. U té příležitosti zveřejnil webovou stránku s názvem Who is the king (Kdo je král), na které v humorném tónu vybízí návštěvníky, aby si zvolili svého krále mezi Philippem a hamburgerem. „Dva králové, jedna koruna, kdo bude vládnout?“ stojí na úvodní stránce.



„Jste si jistí, že chcete zvolit krále Philippa?“ dočte se návštěvník stránek po kliknutí na podobiznu belgického monarchy. „On vám neusmaží hranolky,“ stojí dál v reklamě.

Královský palác na reklamu reagoval s nepochopením. „Užití podobizny krále vyžaduje souhlas,“ uvedl. „V tomto konkrétním případě jsme ale žádnou žádost nedostali,“ řekl mluvčí belgické královské rodiny Pierre Emmanuel de Bauw, podle nějž by řetězec povolení stejně nedostal, neboť se jedná o využití podoby krále ke komerčním účelům. „Toto počínání neschvalujeme,“ dodal de Bauw. Palác podle něj předtím, než zahájí případné právní kroky, s americkou firmou naváže kontakt.