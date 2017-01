Roboti musí mít odpovědnost i smrtící tlačítko, navrhují evropští poslanci

Návrh zákona například říká, že výrobci by měli zajistit, aby všichni roboti měli takzvané smrtící tlačítko, kterým by bylo možné v případě nouze všechny robotovy funkce vypnout. V pravidlech také stojí, že lidé by měli být schopní používat roboty bez rizika strachu či psychické újmy.

Kolem vztahů člověka a robota vyvstávají také otázky ohledně soukromí, lidské důstojnosti a bezpečnosti člověka, pokud systémy selžou, nebo budou napadeny hackery. Návrh také přiznává, že v průběhu následujících let by umělá inteligence mohla předčit lidský intelekt.

Zákony Evropského parlamentu budou více než na roboty zaměřeny na výrobce a konstruktéry. Návrh doporučuje, aby robotický výzkum především respektoval listinu základních práv a svobod. Výrobci by měli být povinni své roboty řádně zaregistrovat, umožnit přístup k jejich zdrojovému kódu a vyšetřit případné nehody, které roboti způsobí. Po konstruktérech se také nejspíše bude požadovat, aby pro vývoj nových robotů získali povolení od etické komise.

Návrh dále požaduje zřízení Evropské agentury pro robotiku a umělou inteligenci, která by měla na starosti etiku a regulace v této oblasti. Zvažuje se také zákonná odpovědnost robotů. Ta by měla být úměrná robotovým schopnostem a míře samostatnosti.

Výrobci a vlastníci robotů by také v budoucnu měli být povinni uzavřít pojištění na škody, které by mohli jejich roboti způsobit.

Pokud Evropský parlament návrh schválí, bude zákon následně předložen k diskuzi jednotlivým vládám zemí Evropské unie.