Rodiče u školních potřeb více hledí na zdravotní nezávadnost

PRAHA Rodiče při výběru školních potřeb stále více hledí na jejich zdravotní nezávadnost a ergonomii. Nejvíce zřejmé je to u psacích potřeb a batohů. Do školního sortimentu se také prosazují stolní organizéry s integrovanou nabíječkou na mobil či hodinky s GPS ke sledování pohybu dětí při cestě ze školy.

Vyplývá to z ankety ČTK. Obchodníci již spustili slevy na tento sortiment, prodeje školních pomůcek budou vrcholit na přelomu srpna a září.



„Rodiče kladou velký důraz na ergonomické řešení, zvláště pak u batohů a aktovek pro nejmenší školáky. Zdravotní nezávadnost a ergonomie zde stojí na prvním místě a cena není při výběru nejvýznamnějším kritériem,“ uvedl mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.

Podle Pavly Hobíkové z Globusu jsou letošní novinkou odlehčené tašky do školy, které váží 0,6 kg. Trh se školními potřebami se podle ní rok od roku rozrůstá a dodavatelé sledují čím dál víc potřeby malých spotřebitelů.

Kromě školních batohů a aktovek se moderní trendy postupně projevují také u psacích a výtvarných potřeb. Podle majitele penShop.cz Michala Vacíka nákup těchto potřeb závisí především na postavení rodičů a jejich finančních možnostech. Hlavně ve velkých městech je znát zájem a poptávka po kvalitnějších pomůckách.

Design a cena až na druhém místě

„V posledních několika letech část rodičů vyhledává i odborníky v oboru např. grafomotoriky pro konzultaci, a ti pak doporučí rodičům nejlepší možnou variantu pro potřeby jejich dětí,“ dodal. Poptávka podle něj roste po ergonomických pastelkách, psacích potřebách přizpůsobených levákům a podobně. Roste i zájem o výtvarné potřeby pro předškolní děti, které je vedou ke správnému držení tužky ještě před nástupem do školy.

Design a cena ustupují při nákupech do pozadí. Vzhled je při výběru školních potřeb podstatný především pro samotné školáky. „V posledních letech stoupá pozitivní trend, kdy kupující najdou průsečík mezi oblíbeným designem a kvalitním zpracováním zboží. Dobrou zprávou je i to, že školní potřeby už několik let nezdražovaly a zůstávají na stejné úrovni,“ dodala Hobíková.

Stále roste zájem o elektronické učební pomůcky a doplňky. U starších dětí je již samozřejmou součástí výbavy notebook nebo tablet. Rodiče pořizují například stolní organizéry s integrovanou nabíječkou na mobilní telefon. „Populárním artiklem jsou i hodinky se zabudovanou GPS, které dodají rodičům větší klid ve chvílích, kdy děti například cestují samy ze školy,“ řekl Řezáč.

„Oblíbenost motivů určují hlavně současné filmy a pohádky. Přetrvává popularita pohádek Ledové království, Auta či Jak vycvičit draka,“ dodala Babora Vanko z obchodů Albert. Populární jsou také motivy jako Mimoni či Starwars.

Za školní potřeby Češi na začátku školního roku podle průzkumů pro Provident Financial z předchozích let utratí kolem čtyř miliard korun. Další téměř čtyři miliardy dají za zájmové kroužky pro své děti.