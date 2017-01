Rok, kdy se móda zpolitizovala. Šéfka časopisu Vogue se musela veřejně omlouvat

Řeč je o politice. Rok 2016 byl totiž rokem velkých rozhodnutí. Primárně o budoucím prezidentovi USA, ale třeba také o vystoupení Velké Británie z EU. A módní svět se neudržel a projevil názor.



Čekstajl nechce a nebude připomínat všechny prohry na politickém bitevním poli, které přední osobnosti omamného světa luxusního oblečení utržily. Za všechny jmenujme obávanou šéfku amerického časopisu Vogue. Anna Wintourová, předloha ledově kruté Meryl Streepové ve filmu Ďábel nosí Pradu, se poprvé v historii lesklého magazínu odhodlala k tomu, vyslovit mínění, kdo by měl vládnout z Bílého domu. Razantně se postavila za později poraženou Hillary Clintonovou.

Za své výroky na adresu vítězného Donalda Trumpa se drsná šéfredaktorka dokonce musela omluvit. A teď ještě bude „muset“ v rámci tradice datující se až k první dámě Helen Taftové, jejíž muž se úřadu ujal v roce 1909, dát Melanii Trumpovou na obálku. Bývalá modelka tam ovšem nebude prvně. Wintourová jí přebal věnovala i v roce 2005, když si realitního miliardáře brala. Šaty Trumpové mimochodem pomáhal vybírat blízký spolupracovník první dámy americké módy z Vogue.



Proč módní svět na politickém kolbišti prohrál? Protože si neuvědomil, že jeho zbraní je maximálně šokovat a neumí vést seriózní dlouhodobou kampaň. Na tu jeho publikum neslyší. Naopak jednorázové proklamace umí. Proto třeba rezonovala show popové hvězdy a zároveň módní ikony Beyoncé, když v poločase Superbowlu ona i její tanečnice vystoupily v sexy oblečcích s odkazem na Černé pantery a poselstvím, že „černý život má cenu“. Šlo o politické vyjádření k případům, kdy policisté zastřelili Afroameričany.

Módním světem hýbala i kauza hidžábů. Francouzský zákaz nošení muslimských závojů našel odezvu v několika kolekcích. Ačkoliv nelze módním tvůrcům upřít, že tím dávají najevo svůj světonázor, je třeba připomenout, že jim jde i o obchod. Arabská klientela totiž patří k těm nejlačnějším nákupčím luxusu. Zpolitizování módy, tak typické pro loňský rok, pak má odezvu i v běžném šatníku. Trendem jsou trička se vzkazy, vyjadřujícími postoje svého nositele. Dokonce je „in“ kombinovat ta trika s velkolepými sukněmi a vydávat takovýto úbor za velkou večerní. Čekstajl se ovšem přitom obává, že jak už to tak s nápisy na tričku bývá, valná část nositelů se v lepším případě nestará (v horším si to neumí přeložit) o to, co zdobí jejich hruď.