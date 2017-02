Výchova dětí jako důvod k rozvodu? Psycholožka radí, jak zvládat konflikty

Já dětem tak zdravě vařím, peču... a on jim pak koupí párek v rohlíku! Žena za něj všechno dělá, hrozně ho rozmazluje! Jakmile přijde táta domů, zavládne u nás naprostý chaos a anarchie. Všechno jim povolí. Ponižuje ho a říká, že ho tím zoceluje, jenže mně to je hrozně proti srsti. To je jen zlomek nářků, s nimiž se setkávám v poradně. Mnoho lidí si myslí, že „rodiče by měli být vždy ve všem zajedno“, případně alespoň mít „stejný přístup k výchově“.

Je to mýtus. Máma a táta jsou bytosti různého pohlaví, mají různé zkušenosti, prošli jinou výchovou. Většinou mají také mírně odlišný žebříček hodnot, jiné názory. A liší se i svou pozicí: jeden z nich tráví zejména s malými dětmi zpravidla výrazně více času než ten druhý. Bylo by spíše divné, kdyby byl jejich přístup k dětem ve všem stejný.

Na druhé straně je ale pravda, že to v některých domácnostech kvůli neshodám ve výchově jiskří. Dokonce se uvádí, že spory ohledně výchovy dětí jsou třetí nejčastější příčinou manželských hádek (hned po péči o domácnost a financích). Pravdou je, že pokud je jeden z rodičů zastáncem extrémně autoritativní výchovy, zatímco druhý by nejraději nevychovával vůbec, bez konfliktů se to obejde těžko. Jak tedy na nejčastější neshody?

Předejte zodpovědnost

Matky si podle mých zkušeností stěžují nejčastěji na nedostatečnost či nedokonalost péče otce. Žehrají, že je s dětmi málo, že si nevšimne, když potomek potřebuje přebalit, nebo že vyrazí se synkem na procházku bez rukavic a bez šály.

Co s tím? I když to mámy nerady slyší, moje nejčastější doporučení v takových případech zní: „Nechte to na něm.“ Péče tatínků sice bývá o něco drsnější, ale dětem to většinou prospívá, aspoň se trochu otuží. A poučí. Když jim trochu prokřehnou ruce, třeba si pak na rukavice příště vzpomenou samy. A nebo se alespoň poučí tatínek, kterému nezbylo než se pro rukavice vrátit či ledové prsty co pár metrů zahřívat. Mámy, které toto řeší, se vyčerpávají a jejich partneři si připadají hlídaní, podezřívaní a neschopní.

Dobré je, když matka dokáže předat tátovi dítě i se vší zodpovědností. Nedávat nevyžádané rady, nehlídat, nevolat a nestrachovat se. Lépe se to daří, když se fyzicky vzdálí a věnuje se něčemu jinému, co odvede její myšlenky.

Zkuste si to

Otcové zas nejčastěji ženám vytýkají, že děti rozmazlují. „Dcera je šíleně nevychovaná a já přesně vím proč: žena jí všechno povolí. Pořád ji nosí a chová a to jsou jí skoro tři. A proto je ukňouraná a nesamostatná,“ stěžoval si u mě v poradně jeden z tatínků.

Moji nejčastější radu pro tyto případy slyšel nerad. Zní totiž: „Zkuste si to.“ Tátům velmi často schází dostatečná zkušenost s dětmi a vadí jim vcelku běžné, normální chování malých dětí: třeba to, že batolata nerespektují slovní zákazy, krámují hrnce, dělají rachot a nepořádek. Že tří, čtyř nebo pětileté dítě někdy ječí, vzteká se nebo kňourá kvůli maličkosti. Považují to za rozmazlenost, za důsledek špatné výchovy svých žen. Mají pocit, že kdyby máma byla přísnější a důslednější, děti by poslouchaly a nekřičely.

Takové představy se nejlépe korigují, když táta začne s dítětem trávit více času, pokud možno bez přítomnosti mámy. Nepředstírám, že je to pro otce jednoduché. Často mají náročnou práci, živí rodinu, a ještě aby pečovali o drobotinu. Velmi se však vyplatí, když si alespoň občas vyzkoušejí, jaké to je, pečovat o malé děti celý den. Taková zkušenost pro ně bývá velmi obohacující, obzvláště je-li dítko trochu marodné – má třeba zvýšenou teplotu, kašel nebo rýmu. Bez jakéhokoli vysvětlování pak muž sám pochopí, že zákaz vyvolá tak akorát pláč nebo křik. V sedm večer už většinou ocení, když dítě tahá hrnce ze skříňky a díky tomu lze jakž takž v klidu uvařit alespoň kaši. Má-li pak dítě na starost i přes noc, ráno zpravidla manželce za její péči (alespoň v duchu) blahořečí a jde si odpočinout do práce.