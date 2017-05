Rus už nezabloudí: implantoval si do hrudníku kompas, který vibrací ukáže sever

Daniil Lytkin je podle médií prvním Rusem, který cosi takového podstoupil. Z dřívějška má i běžný piercing, ale když se dozvěděl o projektu britské společnosti Cyborg Nest, v předstihu si objednal tělní kompas North Sense, a to ještě v době, kdy jej firma teprve vyvíjela. Měl tak výhodnější zaváděcí cenu - 250 liber (asi 7800 Kč). Následně si čip-kompas nechal tatérem implantovat.



„Když se mě ptají, k čemu potřebuji kompas v hrudi, odpovídám, že je to super,“ tvrdí Lytkin. „Mám-li jít více do hloubky, tak to souvisí s ideou transhumanity a kyborgů. Praktický cíl v podobě navigace jsem neměl, ale vždy mě lákala myšlenka rozšířit možnosti svého těla. Člověk je schopen vnímat mizivou část toho, co se děje kolem,“ vysvětlil podle serveru Newsru.com. „Předpokládám, že časem přestanu vibrace vnímat a že se to přemění v nějaké nové vnímání směru,“ dodal.

Video z prvního firemního testu zařízení: