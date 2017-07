Různé tvary i velikosti. Kdy a jak vznikla obálka?

Obyčejné kliknutí myší nebo jemný úder do tlačítka „enter“ ten obřadný pocit nikdy nenahradí: po vložení dopisu do obálky olíznete trojúhelníkovou klopu a zalepíte, ale v ústech vám ještě chvíli zůstane ta nasládlá chuť lepidla – tak silná, že vás nutí mlasknout.

V různých formách existuje to, čemu dnes říkáme obálka, už dlouhé tisíce let. v dávném Babylonu se psalo na hliněné destičky, které v ohni ztvrdly, zabalily se do další vrstvy hlíny – a šup s nimi znovu do ohně, aby zase ztvrdly. něco jako obálka se tímhle způsobem šilo na míru dopisu ukrytému uvnitř někdy kolem roku 3500 před naším letopočtem.



S mnohem lehčí a jednodušší podobou přišli v Číně, kde ostatně vynalezli papír. Dvě století před Kristem se tam rozšířilo používání papírových obálek, jež se však používaly především na peníze, nikoli na dopisy. na císařském dvoře se tak za dynastie Sung rozdělovaly finanční dary vládním úředníkům.



I když se papír rozšířil až do Evropy, obálky se tu dlouho nepoužívaly: dopis se jednoduše přeložil a zabezpečil pečetí. Obálky se objevily ve španělsku a ve Francii teprve v 17. století – ručně vystřihávané a skládané se značným množstvím odpadu, tudíž velice drahé. I když se k jejich skládání začaly začátkem 19. století používat šablony, stále byl celý postup pomalý a pracný – používaly se tedy především na pozvánky a slavnostní oznámení.

S nástupem průmyslové revoluce množství korespondence narostlo, neboť papír se přestal vyrábět ručně, takže byl levný a používal se mnohem častěji. Bylo tedy třeba zajistit praktičtější a bezpečnější schránku pro často citlivé dokumenty. velkým impulzem se stala i změna poštovního sazebníku z první poloviny 19. století. Zatímco do té doby kurýři účtovali za přepravu podle počtu odesílaných listů, po reformě se začalo platit za váhu zásilky a vzdálenost, na jakou se měla dopravit.

Nevíme sice, kdo přesně vynalezl obálku, ale víme, kdo přišel se strojem na její výrobu. Roku 1845 získali v Británii patent na zařízení sloužící k výrobě poštovních obálek konstruktéři edwin Hill a Warren De la Rue. Způsob přilepení klopy byl zprvu na odesílateli, ale během několika desetiletí následovníci stroje zdokonalovali, až přišli se zařízením, jež na obálku naneslo vrstvu lepidla, kterou stačilo olíznout – a bylo hotovo.

Tak to šlo dlouhé desítky let. Přibyly velikosti a různé tvary, ale princip se neměnil. Teprve nedávno se začaly objevovat obálky s průhledným okénkem, takže adresáta stačilo uvést pouze na dopisním papíře samotném, a také obálky samolepicí, které nás zbavily hrozby pořezaných jazyků.