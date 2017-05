S knírem proti rakovině prostaty. Pacientů stále přibývá, muži nemyslí na prevenci

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. A podle odhadů počet pacientů v nadcházejících letech ještě poroste. Na včasnou prevenci nádoru prostaty muži moc nemyslí. Ukázal to loňský průzkum agentury STEM/MARK, který oslovil více než 500 mužů ve věku 15 až 80 let. Většina z nich se s tímto onemocněním již ve svém okolí setkala, ale jen málokterý si připouští, že by se ho mohlo osobně týkat.

„V současnosti žije v České republice více než 61 000 mužů se zhoubným nádorem prostaty a předpokládá se, že do roku 2020 jejich počet stoupne na 74 000,“ říká přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole docentka Jana Prausová. „Onemocnění se přitom netýká jen starších mužů, pokud v rodině touto chorobou již někdo trpí, vzrůstá riziko i u příbuzných.“ V počátečních stadiích, kdy je rakovina prostaty velmi dobře léčitelná, však pacient na sobě nepozoruje žádné varovné příznaky. Odhalit hrozící riziko pomůže jednoduchý krevní test, který zjistí hladinu prostatického specifického antigenu v krvi, zkráceně PSA. Valná část mužů oslovených během loňského průzkumu však vůbec netušila, co tato zkratka znamená. Asi třetina pacientů se tak v ordinaci lékaře objeví až v pokročilé fázi onemocnění.

V roce 2014 byl výskyt nádoru prostaty 127 případů na 100 000 mužů



S preventivními prohlídkami s cílem časné detekce karcinomu prostaty začínáme v 50 letech (vyšetření spočívá v provedení krevního testu PSA – prostatický specifický antigen – a pohmatovém vyšetření prostaty přes konečník), u těch, kteří mají v rodinné anamnéze rakovinu prostaty, již od 40 let.



Když je rakovina prostaty ve stadiu, kdy se dá vyléčit, zpravidla nevyvolává žádné příznaky. Pokud rakovina vyvolává bolesti, bývá léčba náročnější.



Údaje o prevenci i léčení nádorů prostaty najdete na webu Online kliniky pro onkologii prostaty (www.rakovinaprostaty.org) nebo na webu Sdružení pacientů s onemocněním prostaty (www.prostak.cz).

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR



Na první pohled se možná zdá, že situaci by mohl výrazně zlepšit plošný screening. Jenže tak jednouché to zase není. „Každý nádor prsu nebo děložního čípku ohrožuje ženu na životě, u karcinomu prostaty je to však jinak,“ říká Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Vedle středně a vysokorizikových existují i nízkorizikové mikrokarcinomy, s kterými může muž bez problémů žít třeba až do konce svého života.“



Sledování místo operace

Pro nádor prostaty je přitom typické, že roste dlouho a jeho výskyt stoupá s věkem. Při pitvě je tak mikrokarcinom patrný u většiny osmdesátníků, i když příčinou jejich úmrtí byla úplně jiná nemoc. „Honit všechny muže bez předchozí informace o smyslu časného záchytu karcinomu prostaty na preventivní odběr PSA a pak na biopsii by určitě nebylo právě nejlepší, spíš bychom tím mnohé zbytečně vystrašili,“ soudí profesor Hanuš. „U nízkorizikových karcinomů se nám spíš než radikální operace osvědčuje pravidelné sledování.“

V rodinách, kde se již v mužské linii vyskytlo nádorové onemocnění, zejména urologické, to však neplatí. Tito muži by po čtyřicítce měli vyhledat svého urologa, i když žádné problémy zatím nemají. Po padesátce mají pak už všichni muži každé dva roky nárok na preventivní vyšetření prostaty u praktického lékaře. A pokud zaznamenají problémy s močením, pak by měli co nejdřív zamířit do urologické ordinace.

Totéž platí i pro pacienty se sexuálními problémy, zejména pro ty, kteří podstupují substituční léčbu testosteronem. Pokud se lékařům podaří odhalit nebezpečný nádor včas, má pacient velkou šanci se uzdravit. „Kromě klasických otevřených operací v poslední době stále více využíváme méně invazivní postupy,“ upozorňuje Tomáš Hanuš. „Ať už laparoskopii, či radiační fotonovou léčbu a v poslední době se začíná prosazovat i protonová terapie.“ Jestliže lékaři nádor objeví až v pokročilejším stadiu, bývají vyhlídky nemocných už rapidně horší. „Pokročili jsme ale i zde,“ upozorňuje profesorka Prausová. „Nově vyvinutá tabletová léčba prodlužuje život pacientů a kromě ověřené účinnosti má také značně lepší bezpečnostní profil, kdy jsou vedlejší účinky omezené na minimum.“

Myslet na prevenci se vyplatí

Podle loňského průzkumu si však mnozí muži léčbu spojují hlavně s operací a chemoterapií. Většina z nich se domnívá, že rakovina prostaty je v raných stadiích obvykle léčitelná, v pokročilých však jen výjimečně. Přestože jsou muži skeptičtí k úspěchu léčby v pokročilých stadiích, na preventivní prohlídky nedocházejí. Povzbudit je k tomu měla i loňská osvětová a charitativní kampaň Movember, která vyzývala muže, aby pomocí kníru změnili svůj vzhled a tím celkově tvář mužského zdraví. Muži, kteří na tuto výzvu reagovali, společně diskutovali o zdravotních, a zejména uroonkologických problémech. Zároveň oni i jejich okolí přispívali na charitativní účely.

„I když zde máme takové velké osvětové akce, jako je například Movember, znalost rakoviny prostaty a reálná ochota mužů docházet na preventivní vyšetření nejsou dobré,“ hodnotí situaci Jana Katolická, primářka onkologickochirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Podle ní je proto zapotřebí stále přesvědčovat muže, že myslet na prevenci se vyplatí.