Trocha troufalosti neškodí. S Michelle Obamovou odchází z Bílého domu i styl

Pokud jde ovšem o první dámu, nejvíce jejího odchodu, zdá se, želí módní svět. Od dob Jacqueline Kennedyové totiž Amerika neměla tak stylovou manželku prezidenta, jako byla po osm let Michelle Obamová. A měl-li by se svést souboj o první místo, upřímně řečeno by Michelle ikonickou Jackie zřejmě porazila.

Žena, která si už odvezla z Bílého domu poslední krabice, totiž pro módu a konkrétní návrháře, zejména americké, znamenala požehnání. Svým stylem oslovovala masy (Jackie byla přece jen „elitářka“). Řada žen se jejím vzorem chtěla a chce řídit. Přitom ve volbě outfitů dokázala být velmi sofistikovaná a nestala se módní ikonou jen z titulu funkce.



Čím tedy Michelle Obamová inspiruje? Umí prodat svou postavu. Není vyhublá modelka, má křivky a volbou šatů je zásadně podtrhuje. I formálním outfitům dodává jistou osobitost. Ať už výrazným šperkem, či jiným doplňkem. Do svého šatníku umí přirozeně zařadit nejen kreace nejpřednějších návrhářů, ale zároveň vynést šaty z řetězců typu H&M či ASOS. A i když šlo někdy o drahé kousky, byly to věci, které se dají sehnat i v levnějším provedení. Dosáhnout na její styl tak nebyl pro ženy, které se jí chtěly nechat inspirovat, problém.

Samostatnou kapitolou pak byla podpora domácích tvůrců. Při jejich volbě pracovala s neskutečnou přesností. Volila méně známá jména, jimž dodala lesku (a podle ekonomických expertů hlavně zisků). Zároveň si vybírala ty, kteří jí pomáhali vyprávět příběh. V závěru první kampaně třeba sahala po šatech od Jasona Wua, Narcisa Rodrigueze nebo Naeema Khana.



Neboli: „Volím americké návrháře s přistěhovaleckou historií, protože přistěhovalci tuto zemi velmi obohatili.“ Její preciznost vynikla při volbě velkých večerních šatů při pořádání státních večeří. Když přijeli Britové, měla toaletu od Marchesy, tedy módního domu, jenž má své kořeny v Londýně. Japonce vítala v róbě od Tadašiho Šodžiho, který tvoří v Americe. Italy zase vítala v kreaci z dílny Atelier Versace. Mimochodem právě úkroky ke světovým návrhářům jí většinou vynesly kritiku.

Hlavní módní odkaz Michelle Obamové je platný bez ohledu na hranice. Dokázala, že i žena po čtyřicítce a teď i po padesátce může nosit šaty, jež jí nekryjí paže. Zpočátku se ozývaly hlasy, že je to v její roli nepatřičné. Obamová ale dokázala, že trocha troufalosti je v pořádku. Stejně přistupovala k jásavým barvám a vzorům, jež byly dříve vnímány jako doména mladších žen. Ta troufalost bude v Bílém domě chybět.