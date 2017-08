Šaty, které vykreslí křivky a odhalí kůži. Nevěsty nakupují v Izraeli

Svatba roku je za námi. Monika Babišová teď bude muset šupajdit na úřad měnit občanku, ačkoliv se jí jméno nemění. A my v Čekstajlu se můžeme popasovat s jejími svatebními šaty. Na stránkách tohoto deníku je to ošemetné – pochválit, nepochválit... Vyčkejte do konce.

Nicméně, co Čekstajlu přijde podstatnější, než jestli róba seděla, nebo byla příliš okázalá a příliš bělostná na druhou veselku pro oba zúčastněné, je příběh šatů. Monika B. prozradila, že šlo o dílo izraelského módního domu a že si šaty vybrala na internetu.

Jestli je něco skutečným trendem svatebního módního světa, v němž se protočí ročně podle odhadů na tři miliardy dolarů, pak je to přesně tato story s klíčovými slovy Izrael a internet.

Je tomu asi osm let, co se právě svatebními šaty začali izraelští návrháři – do té doby zcela nepodstatní pro velký fashion svět – prosazovat. Našli totiž, jak se „odborně“ říká, tržní niku. Prostě díru v nabídce, kterou dokázali zašít.

Začali tvořit svatební toalety extrémně vykreslující křivky, odhalující často velkou plochu kůže nastávající mladé paní, pracují s průsvitnými látkami zdobenými komplikovanými výšivkami (na patřičných místech), záplavou krajky (zahalující i odhalující zároveň) a kaskádami perel.

Jasně, tyto romantické, odvážné kreace toho s tradicí neposkvrněné nevěsty odevzdávané budoucímu manželovi nemají mnoho společného, ale co má dnešní veselka společného s tradicemi obecně, že?

A protože Izrael zrovna není Mekka módy a ne každému se chce absolvovat cestu přes přísné imigrační úředníky, stal se internet pro „sexy nevěsty“ hlavním nákupním místem kreací z dílen z Tel Avivu a dalších izraelských měst. Nejznámější tamní značky, jako Berta Bridal nebo Mira Zwillinger, takto prodají až na 70 procent svých děl.

A co víc... tento „mediteránní“ styl, jak se v lesklých magazínech tvorba Izraelců a jimi inspirovaných Libanonců či Řeků nazývá, dokázal najít zákaznice i mimo oltáře. Poprvé začaly původně svatební šaty pronikat na červené koberce. Tak například na loňských Grammy se zjevila zpěvačka Beyoncé v obepínající a s průsvity nešetřící róbě z dílny Inbal Dror.

Na jedné z oscarových party se loni rovněž ve svatebním zjevila Serena Williamsová. Její krajková róba odhalující břicho s vyzývavým dekoltem pocházela „z jehly“ další izraelské hvězdy svatební fashion – návrhářky jménem Galia Lahavová. Kreaci dcery ruských imigrantů oblékla na focení pro magazín People i Jennifer Lopezová. A podle přesvědčení Čekstajlu i Monika Babišová ve svůj den D. Její šaty by dle všeho měly být z kolekce Le Secret Royal. Pro pořádek a ukojení zvědavosti českých závistivců – ceny se pohybují mezi šesti až dvaceti tisíci dolary.



A to hodnocení? Čekstajl je dlouhodobě zastáncem střídmějších kreací. Ale ty by zase nenaplnily zadání „miliardářská“ svatba roku.