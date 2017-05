Sedm tipů k ústní maturitě. Co ještě dohnat před zkouškou z dospělosti?

Poslední, ústní část maturit začíná 16. květnem. Přesné datum stanovují ředitelé škol, někde se tak může maturovat ještě 12. června. Profilová (školní) část maturity zůstane v režii gymnázií a středních škol, kritéria pro státní (jednotnou) část ústní maturity určuje společnost Cermat. Jednotnou ústní maturitu z mateřského a cizího jazyka tak skládají všichni studenti před maturitní komisí na své škole, avšak podle státem daných kritérií.

Času na přípravu každopádně moc nezbývá, přesto se dá ještě leccos dohnat a skóre vylepšit třeba vhodnou strategií na potítku.

1. Neobtěžujte se čtením

Povinný seznam dvaceti přečtených literárních děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury je odevzdaný už od konce března. Pokud máte dojem, že jste některou z knih nečetli dost důkladně (nebo dokonce vůbec), nezdržujte se jejím čtením stránku po stránce. Efektivnější je vyhradit si na každou z daných knih několik málo hodin. Po letmém čtení si ujasněte obsah a kontext daného díla.

Do jaké epochy spadá? Jaké postavení má v kontextu autorovy tvorby a dalších, podobných děl doby? Čím je výjimečné? Ovlivnilo výrazně literární vývoj? Odpovědi na takové otázky jsou pro úspěch u zkoušky důležitější než znalost vedlejších postav a zápletek. A není nezbytně nutné přečíst kvůli nim každou kapitolu slovo od slova.

2. Na potítku víc podtrhávejte než pište

Psát si svou maturitní řeč na potítku v celých větách je velká ztráta času. Lepší je načrtnout si přípravu heslovitě nebo pomocí krátkých vět. Podstatou ústní maturity z českého jazyka a literatury je analýza textů, převážná část zkoušky se tedy bude odehrávat nad textem. Není proto od věci označit si v ukázce v pracovním listu pasáže, jimiž budete svá tvrzení dokládat.

Stejně tak je rozumné nepromrhat minuty hledáním neznámých slovíček ve slovníku, až se budete chystat ke zkoušce z cizího jazyka. Na potítku strávíte dvacet minut, samotná zkouška trvá čtvrthodinu. První minuty přípravy si můžete dovolit věnovat klidnému přečtení zadání. Než se pustíte do psaní, utřiďte si hlavní myšlenky nejprve v duchu. Je to lepší časová investice než okamžité a zbrklé psaní.

3. Komise hodnotí spisovnost

Dbejte na úroveň svého vyjadřování, především v případě maturity z mateřštiny je to podstatné. Přestože jde o ústní zkoušku, kterou maturanti skládají ve škole, metodiku a kritéria hodnocení vypracovalo centrum Cermat. To také definovalo požadavky, kterým by měl úspěšný maturant dostát. Podle Cermatu má mluvit spisovně a souvisle, aspoň v případě, chce-li obstát na výbornou.

Snažte se používat správné koncovky přídavných jmen a vynechte protetické vpřed samohláskou oaspoň pro tentokrát. Mluvíte-li výrazným nářečím, zredukujte jeho projevy na minimum. Vyjadřujte se pokud možno souvisle a srozumitelně, v dobře strukturovaných a přehledných větách. Do košatých vět a cizích slov se nepouštějte, není-li vám takové vyjadřování blízké.

4. Pozor na cizojazyčné zadání

Zadání ke zkoušce z cizího jazyka má formu pracovního listu, v němž jsou všechny instrukce a otázky napsány daným jazykem. Je namístě použít slovník v případě, že si nejste stoprocentně jistí, na co se vás autoři ptají. U každé otázky je uvedený čas, který by vám odpověď a případná debata se zkoušejícím měla zabrat.

Berte tento údaj v potaz a rozsah přípravy mu přizpůsobte. Na potítku můžete použít kromě centrálně povoleného slovníku obvykle i další materiály, které určí ředitel školy. Mohou to být mapy, obrázky, ukázky textů a různá schémata. Díky nim se máte čeho chytit i v případě, že si jinak svými znalostmi nejste zrovna jistí. Využijte toho.

Nikdo neočekává, že anglicky nebo německy budete mluvit stejně plynule jako česky. V katalogu požadavků, které Cermat zveřejnil na webu www.novamaturita.cz se počítá i s chybami a gramatickými odchylkami, které ale nemají bránit porozumění.