Senátní úpravy pro národní parky ohrozí přírodu, tvrdí vědci

Senátní úpravy nových pravidel pro všechny čtyři národní parky by vážně ohrozily ochranu přírody a vrátily by Česko o několik desetiletí do minulosti, uvádí platforma Vědci pro Šumavu.

Výzvu platformy poslancům, aby při hlasování v dolní komoře podpořili sněmovní verzi novely o ochraně přírody, podepsaly podle dnešní tiskové zprávy stovky českých vědců a zástupců vysokých škol, několik vědeckých ústavů a odborných společností i čtyři bývalí ministři životního prostředí.

Zatímco poslanecké znění vládní předlohy platforma označuje za kompromis mezi vědeckou obcí a obecními samosprávami, senátní úpravy podle iniciativy nahrávají podnikatelům, lobbistům a developerům.

„Senátem navržené změny neberou v potaz nejnovější poznatky o stavu a vývoji přírody a jdou zcela proti evropskému trendu v její ochraně. Ve většině evropských států se neustále zvyšuje jak počet národních parků, tak i rozsah bezzásahových oblastí ponechaných přírodě bez lidských zásahů,“ uvedl ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Michal Marek. Zrušení zón Senát chce v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Sněmovna bude o novele rozhodovat hned v úvodu příští schůze v úterý 21. února.

Senátní verzi přijde podpořit prezident Miloš Zeman. Chrání podle něho zájmy šumavských obcí. Naopak podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by senátní úpravy mohly přinést ničivé změny a konec tuzemských národních parků. Při prosincovém sněmovním schvalování novely pro ni hlasovalo 121 ze 167 přítomných poslanců. Proti bylo 22 poslanců hlavně z řad ODS, ale taky KSČM a ČSSD. Výsledek naznačuje, že Sněmovna by mohla senátní znění odmítnout a potvrdit svou variantu pravidel pro národní parky.