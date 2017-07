Sex je důležitý i po padesátce, rozhodl štrasburský soudní dvůr

ŠTRASBURK/LISABON Neúspěšný chirurgický zákrok v roce 1995 znemožnil v 50 letech Portugalce Marii Moraisové pohlavní styk. Podle portugalských soudů však již byla „ve věku, kdy sex není tak důležitý, jako dříve“. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku ale toto posouzení tento týden odmítl, napsala agentura AP.

Maria Moraisová musela být před dvaceti lety operována kvůli pohlavnímu onemocnění - zánětu Bartholiniho žlázy. Doktoři v centrální lisabonské nemocnici však při zákroku poškodili jeden z nervů a ženě po něm zůstaly těžké bolesti a deprese, nemohla mít pohlavní styk a chodila jen s obtížemi.



V roce 2013 jí soud přiznal odškodné 96.000 eur (2,5 milionu korun), odvolací soud však o rok později tuto částku snížil o třetinu. Panel soudců složený ze dvou mužů a jedné ženy, jimž bylo všem přes 50 let, to odůvodnil tím, že sex už pro Marii není tak důležitý. Rozhodnutí vyvolalo v Portugalsku pobouřené ohlasy, jedna poslankyně jej tehdy označila za „právnictví Talibanu“.

Moraisová se poté obrátila na Evropský soud pro lidská práva (ECHR), a ten poměrem pěti hlasů ku dvěma rozhodl v její prospěch. Portugalští soudci se podle něj dopustili sexuální diskriminace a předpojatosti, když například uvedli, že Moraisová „už se nejspíš musí starat pouze o svého manžela“.



„V tomto případě nejde ani tak o věk nebo sex jako takový, nýbrž o předpoklad, že sexualita pro 50letou ženu a matku dvou dětí není tak důležitá jako pro někoho mladšího,“ říká rozsudek, který ECHR zveřejnil toto úterý. „Tento předpoklad odráží tradiční pojetí ženské sexuality, které spatřuje pouze souvislost s rozením dětí a ignoruje její fyzické a psychologické napojení na seberealizaci žen jako lidských bytostí,“ uvádí dále ECHR.

Předsudky

Štrasburský soud nařídil Portugalsku vyplatit nyní 72leté Moraisové 3250 eur (85 000 korun) odškodného a dalších 2460 eur (64 000 korun) za soudní výlohy. Uvažování portugalských soudců podle něj svědčí o „předsudcích panujících v portugalském soudnictví“. Když šlo o muže, ve dvou obdobných případech z let 2008 a 2014 hovořil portugalský nejvyšší soud o „ohromném“ či „silném mentálním šoku“ bez ohledu na věk postižených nebo počet jejich dětí.



Právník Moraisové Vítor Ribeiro verdikt ECHR uvítal. „Je to mezinárodní uznání jedné osobní křivdy,“ řekl deníku The New York Times. „Ona je velmi fyzicky oslabenou ženou a má pocit, že nespravedlnost, kterou utrpěla v Portugalsku, byla zmírněna,“ řekl Ribeiro.