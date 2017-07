Unikátní snímky. Češi si hrají na konec světa, fotograf je zachytil na ‚pravěké‘ zařízení

Jsou to doslova fotografické žně. Jeden lepší výjev za druhým. Koncem června se v Bratronicích na Kladensku uskutečnil jeden z nejzajímavějších festivalů, které se u nás konají. Postapokalyptický Junktown. Reportáž z něj najdete v magazínu Pátek LN.

Námět je jednoduchý, život po atomové smršti. Proto si účastníci vyrábějí - někteří celý rok - náročné kostýmy ze všeho, co jim přijde pod ruku. Výtvory jsou to však mnohdy geniální. Radost pohledět, fotit.



Lidí s foťákem se tu pohybuje hodně. Včetně mě. Festival je to dotažený k dokonalosti, takže nemělo smysl nabízet klasický fotoreport. Chtělo to něco víc stylového. Proto jsem hostitelům slíbil, že budu účastníky fotit technikou, která bude ctít ducha festivalu. Jeho zdánlivou beznadějnost prezentovanou navenek kostýmy z “odpadků” či všelijak slátaných orezlých dopravních prostředků a la Šílený Max. Zkrátka aparátem provizorním, jako že zbastleným z toho, co “zbylo po atomovém výbuchu”.



Objektiv Lomo a scaner

Pro tento účel jsem zvolil přenosnou kameru obskuru. Z dřevěných latěk dva metry vysoký kvádr, který jsem potáhl černým plátnem. Vevnitř je umístěna ostřící stěna, vstupní otvor jsem osadil velkoformátovým objektivem Lomo 360/10. Dá se s ním exponovat formát 24x30 cm jak na fotografický papír, tak třeba skleněné desky.

Jelikož jsem chtěl, aby výsledný efekt snímku víc odpovídal bezútěšné atmosféře, zvolil jsem jiné médium pro záznam. Klasický plochý scaner. Ten jsem připevnil na zadní stěnu, propojil s laptopem. Výsledkem jsou zrnité fotky jako by prohnané nějakým filtrem.



Technologie někdy zvítězí

Focení touto technologií není jen tak. Kontrolu nad výsledkem máte jen částečnou. Zásadní je množství světla, které máte k dispozici. Ideálně ho nesmí být málo, ale ani moc. V horkém dni, jaký panoval, jsem se blížil k druhému extrému. Jelikož má scaner omezenou expoziční pružnost (je schopen zároveň zaznamenat méně expozičních úrovní ve srovnání s klasickou digitální zrcadlovkou či filmem), musel jsem občas víc clonit. Pak však není objekt tak pěkně oddělen od rozostřeného pozadí. Zkrátka alchymie. Stojíte uvnitř vypečeného kvádru, na matnici se vám míhá horizontálně obrácený obraz postav, musíte řvát, aby vás slyšeli. Udělejte krok vpravo (vlastně z jejího pohledu vlevo) a pak už nehýýýýýýýbat!

Protože scaner snímá plochu řádek po řádku. Tak, jak vidíte třeba na kopírce.Vede to k zajímavým momentům. Když někdo za fotografovaným projde, mění se jeho postava ve znetvořené šmouhy. Anebo, pokud objekt pohne např. rukou s mečem, viz jedna z fotografií, projeví se pohyb jeho posunutím. Jakmile však přijmete, že v tomto souboji s technologií nejste pánem situace a přijmete ji takovou, jaká je, dostaví se pocit zadostiučinění. Téměř z ničeho jste sestavili funkční postapokalyptický fotoaparát.