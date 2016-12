Silvestr v Praze: lidé mohou zajít do divadla, kina nebo na parník

MAFRA Tomáš Krist , Lidové noviny Silvestrovský ohňostroj v Praze. | foto:

PRAHA Pražané a návštěvníci metropole mohou v poslední den v roce zajít na představení do divadla a promítání do biografu. Případně se mohou svézt v rámci silvestrovské párty na parníku nebo zajít na večírek do některé z pražských restaurací. Na mnoha místech včetně restaurací budou k vidění ohňostroje a světelné show. Některé restaurace chystají zábavu také pro děti.

Některá z pražských divadel hrají na Silvestra odpolední, podvečerní i večerní představení. To je případ třeba Divadla Bez zábradlí. Diváci mohou jít na činohru, balet nebo muzikál, řada z představení je ale již vyprodána. Silvestr či Nový rok na hradě. Zájemci mohou místo baru navštívit památky Diváci budou moci zajít třeba do kina Lucerna, které bude v přímém přenosu vysílat koncert Berlínské filharmonie. Koncert zahrnuje program včetně Dvořákových Slovanských tanců. Ze záznamu bude odvysílána i vánoční klasika - Čajkovského Louskáček. Baletní pohádku odvysílá multiplexové kino Cinestar. Příznivci světelných show je mohou zažít v některých restauracích či hotelech. Na tyto akce si ale musí ve většině případů zajistit místo dopředu a koupit vstupenku. Ohňostroj chystá například restaurace Šeberák v Kunraticích, která chystá oslavu nejen pro dospělé, ale od 16:00 také pro děti. Tradiční a zřejmě největší pražský ohňostroj, pořádaný hlavním městem, se uskuteční 1. ledna od 18:00 hodin. Odpálen bude z hrany Letenské pláně a bude v něm 4795 pyrotechnických výstřelů, 236 efektů včetně laserové show a 1200 elektronických povelů. Posezení v restauraci během silvestrovského večera může v Praze vyjít i na několik tisíc korun. Speciální silvestrovská menu připravují zejména dražší restaurace, běžné podniky z velké části večerní nabídku pro silvestrovský večer nijak nepřizpůsobují. Existují ale i restaurace, které otevřou pouze pro známé. Kvůli štamgastům otevře například hospoda U starý svině v Michli. Mezi možnostmi, jak trávit poslední den v roce, jsou rovněž výlety parníkem. Jsou spojeny se silvestrovskou párty zahrnující raut a pití. Také tady vyjdou vstupenky či vouchery i na několik tisíc korun. Plavby jsou různě dlouhé a lodě vyplouvají z řady míst.