Skládání bývalého vládního letounu v Kunovicích, který vezl i hokejisty z Nagana, zpomalili drozdi

Letoun, na jehož palubě slavili v roce 1998 čeští hokejisté olympijské zlato z Nagana, dorazil do Kunovic ve dvou konvojích loni na podzim. Nadšenci z muzea ho předtím na pražském letišti v Kbelích na cestu připravovali, aby byl převoz velkého letadla vůbec možný. V Kunovicích odmontované části opět na letadlo vracejí. „Připojili jsme kýl. Je usazený, zasvorníkovaný a ještě se to nýtuje. Co se týče centroplánu, je připojená zpátky hydraulika a palivové potrubí a bude se připojovat elektrika,“ řekl Hrabec.

Klíčové práce čekají šest montérů právě na stabilizátoru. Dal jim zabrat při přípravě letadla na cestu z Prahy do Kunovic, kdy šel velmi obtížně odmontovat. „Nasazení stabilizátoru bude zásadní. Uvidíme, jak se nám bude dařit,“ uvedl Hrabec. Práce na většině částí letadla by podle něj měly být hotové do konce roku. Pak by stroj měl být přetažen z betonové plochy na okraji areálu aeroklubu přímo do muzea, kde bude mít v jeho zadní části nachystané betonové stání.

Na místě pak nadšenci podle Hrabce dodělají zbytek, připojí křídla a jejich mechanizaci. Na kompletování letounu pracuje stejný tým, jaký obstaral přípravu na transport letadla v Praze. Hotové letadlo by mělo být v muzeu k vidění někdy po Novém roce. Pro návštěvníky muzeum sehnalo i dvoje originální letištní schody, aby se lidé mohli pohodlně podívat dovnitř. Slavné „tůčko“ létalo spolu se svým dvojníkem ve vládní letce do roku 2008, pak je nahradily airbusy.

Muzeum kromě Tu-154 chystá i další lákadla. V červnu by měla skončit renovace ojedinělého exponátu, letadla Zlin Z-37 TM (turbo military) známého jako Čmelák. Podle Hrabce jde o jediný exemplář letadla, které vyvíjel tehdejší Moravan Otrokovice jako bojový letoun pro východoněmeckou armádu. Projekt byl ale zastaven a letadlo pak sloužilo jako práškovací. Muzeum ho představí 24. června na akci pro děti.

Letecké muzeum vlastní 29 letadel, vystavuje jich 21. Na zbylých se pracuje nebo se opravovat budou. Muzeum chystá pořízení přenosného hangáru, kde by chtělo schovat Čmeláka a další dva exponáty. V budoucnu by chtělo postavit tři montované hangáry, kam by schovalo většinu letadel. Projekt se připravuje, přijde téměř na 60 milionů Kč. Muzeum bude shánět dotace. Loni muzeum, které funguje jako pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice, navštívilo přes 25 000 lidí.