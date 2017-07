Sladká pochoutka z pouti. Kdy a proč vznikla cukrová vata?

Není pouti, zábavy nebo veselice, aby se na ní neprodávala cukrová vata. Zatímco tradice lidových slavností sahají stovky let do minulosti, křehká nadýchaná cukrovinka je něco málo přes sto let stará.

Cukr a z něj vyráběné pochoutky se dlouho vyvažovaly zlatem a byly dostupné jen pro ty nejbohatší z bohatých. A právě pro ně cukráři vymysleli první neobratné pokusy o cosi jako předobraz dnešní cukrové vaty. Pro čínské císaře dynastie chan (206 před naším letopočtem – 220 našeho letopočtu) se chystaly pochoutky zvané Dračí vous – cukr se roztavil a přeměnil na sirup, z něhož se pak vytvářela rychle chladnoucí vlákna. v evropě nejpozději v 15. století vytvářeli italští kuchaři dlouhá vlákna namotávaná na dřevěnou rukojeť. Knihy místo pálek. Kdy a kde vznikl stolní tenis? Když se v 16. století vydal francouzský panovník Jindřich III. na návštěvu Benátek, nachystali mu kuchtíci hostinu připravenou výhradně z cukru – z vláken přitom vytvořili například ubrusy. a slavný napoleonův cukrář Marie-antoine careme dokázal z vláken tažených z cukrového sirupu vytvarovat větrné mlýny, fontány i celé paláce.

ale tou dobou už postupující průmyslová revoluce výrobu cukru výrazně zlevnila a zároveň dala cukrářům do té doby netušené nástroje. Stroj na cukrovou vatu vynalezl před 120 lety, roku 1897, paradoxně zubař William Morrison spolu s cukrářem Johnem Whartonem. Sestával z velkého bubnu, na jehož dno umístili rotující zásobník. Do něho se vsypal cukr, který se působením tepla o 200 °c rozpustil na sirup. Stěnou s dírkami pak sirup při závratné rotaci až 3400 otáček za minutu prýštil odstředivou silou ze zásobníku a okamžitě se ochlazoval. Díky tomu opětovně nekrystalizoval, ale vytvářel jemňounká vlákna zachycující se po stěnách bubnu. v tu chvíli stačilo sáhnout do něj špejlí a natočit na ni pořádnou porci cukrové vaty. Dlouhá desetiletí se cukrová vata vyráběla vždy na místě, čerstvá. Teprve koncem sedmdesátých let 20. století se začala rozvíjet masová výroba. na Tchaj-wanu dokonce přišli s automatem na cukrovou vatu. Postup se však do dnešních dnů nezměnil – stejně jako ingredience: cukr a barvivo, případně příchuť. a přestože je cukrová vata sladká jako cumel, má porce (zhruba 30 gramů) překvapivě málo kalorií: jen asi 115. To párek v rohlíku jich má víc než dvakrát tolik.