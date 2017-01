Smog není nevinný. Může ohrozit zdraví kardiaků a lidí s dýchacími obtížemi

Hygienici doporučují omezení pohybu venku lidem s chronickými dýchacími obtížemi a kardiovaskulárními onemocněními, obecně i starším lidem a dětem. V předškolních zařízeních je možné podle šéfa pražských hygieniků Jana Jarolímka zkrátit nebo zcela vynechat dobu, po kterou děti chodí ven. Pokud se učitelky rozhodnou s dětmi na procházku jít, měly by s nimi venku omezit tělesnou zátěž.

„Ani zdraví dospělí by neměli smogovou situaci podceňovat, rovněž by měli omezit pohyb venku, především se vyvarovat fyzicky náročným aktivitám a sportu,“ uvedl ředitel pražské hygienické stanice Jan Jarolímek.

Podle Votruby ale omezení pohybu u dospělých není potřeba. „Pro dospělé bych limitace pohybu venku nedoporučil, protože by nám lidi zůstávali úplně doma. To je horší než lepší. Neaktivita obecně vede ke zhoršení plicního stavu,“ řekl Votruba.

Současné počasí spojuje podle Votruby dva rizikové aspekty, a to chladné počasí a smog. Kardiakům se mohou v mrazivém počasí zužovat cévy a mohou mít větší riziko infarktu. Opatrní by měli být rovněž lidé s chronickou bronchitidou, astmatem či obstrukční plicní nemocí.

V případě smogu jsou škodlivé především zvýšené koncentrace ozonu, který má mnoho nežádoucích účinků, dále oxidů dusíku a uhlíku, které mohou dráždit dýchací cesty. Negativně na zdravotní stav mohou působit i tuhé částice, které se ve smogu vyskytují. „Nejškodlivější jsou ty nejmenší. Dostanou se do plicních sklípků a tam působí škodu. Můžou vést k chronickým zánětům,“ uvedl Votruba.

Jako ochranu před důsledky smogu a chladu doporučuje primář zdravou životosprávu. Lidé by se také měli vyhýbat tepelným extrémům a v případě nachlazení by neměli chodit do kolektivu. U lidí nad 60 let a těch, kteří jsou vystaveni infekčním chorobám, doporučuje Votruba i očkování proti chřipce a pneumokokovým onemocněním.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) také nabízí školním a předškolním dětem z oblastí, kde je dlouhodobě překračován imisní limit, příspěvek 1200 korun na ozdravný pobyt. „V loňském roce tento příspěvek od VZP čerpalo celkem 4060 dětí a pojišťovna jim vyplatila přes 4,5 milionu korun,“ řekl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.