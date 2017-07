Snadné naporcování. Jak vznikl kráječ na vajíčka?

Práce s vajíčky uvařenými natvrdo, kterých jsou po velikonoční koledě v každé domácnosti plné mísy, by byla k vzteku – nebýt jednoduchého vynálezu.

Pokud nemáte nůž ostrý jako skalpel, přeměnit vajíčko na úhledné plátky hodící se třeba na chlebíčky se může jevit jako nadlidský úkol. Oloupaná oválná hmota bílku bývá nepoddajná jako guma, a když už se podaří nožem zakrojit, často se uvnitř schovaný žloutek pod vahou čepele vydrolí. Takový útvar není ani do salátu.



na to, jak na dokonalá vaječná kolečka, přišel činorodý německý vynálezce Willy abel. v roce 1900 sestrojil svůj první kráječ na vajíčka. Geniálně jednoduchou kuchyňskou pomůcku složenou ze dvou částí: harfičky z tenoučkých kovových strun a podstavce z plastu, hliníku či nerezové oceli, tvořícího jakýsi otisk vajíčka. v něm jsou vyvedeny podlouhlé otvory, do nichž struny krásně zapadají. Stačí jen vložit vajíčko do podstavce, harfičkou je překrojit – a rovnoměrná kolečka jsou na světě.

vedle kráječe na vajíčka měl Willy abel tolik dalších nápadů, že si na ně v roce 1907 v berlínské čtvrti Lichtenberg založil továrnu. O dva roky později v ní rozjel masovou výrobu kráječe, jehož prodal více než 10 milionů kusů. Kromě něj vymyslel kráječ na chleba a také vařič vaflí ve tvaru srdce. I když jeho závod východoněmecká komunistická garnitura po roce 1945 přímo neznárodnila, nechala fabriku po jeho smrti v roce 1951 „převzít“ do správy. abelovým dědicům se vrátila až po roce 1990.



To už se ale kráječ na vajíčka rozšířil do celého světa a byl dávno využíván i ke krájení jiných potravin než jen vajíček natvrdo. Můžete na něm na úhledná kolečka nakrájet třeba párek, vařené brambory, nebo dokonce cuketu. Když kolečka vyjmete, otočíte o 90 stupňů a znovu vložíte do kráječe, máte kostičky. a když vezmete kráječ do ruky a prstem přejedete po strunách, můžete si představovat, že hrajete na harfu. však se mu v rodném Berlíně neřeklo jinak než eierharfe, harfa na vajíčka.