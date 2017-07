Soud zarazil internetovou dražbu Madonniných kalhotek

NEW YORK Nejvyšší soud státu New York rozhodl, že nemůže proběhnout internetové aukce osobních věcí zpěvačky Madonny, jež mimo jiné zahrnují saténové kalhotky, kartáč na vlasy se zpěvaččinými vlasy a dopis, v němž se rozchází se svým tehdejším přítelem, rapperem Tupacem Shakurem. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Soud prodloužil dočasný soudní příkaz a v září rozhodne o dalším postupu.

Dvaadvacet položek dodala do dražby na internetovém portálu Gotta Have It Collectibles Darlene Lutzová, bývalá Madonnina přítelkyně. Zpěvaččiny právníci uvedly, že věci byly odcizeny, když Lutzová pomáhala Madonně při stěhování z domu v Miami v polovině 90. let.



Soudce řekl, že zpěvačka - vlastním jménem Madonna Louise Veronica Cicconeová - soud s velkou pravděpodobností vyhraje a její práva nijak nezkrátilo oněch 20 let, než žalobu podala. Lutzová a dražební server podle něj v opačném případě nepřijdou k žádné újmě, cena předmětů se může jen zvýšit.