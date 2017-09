SOUTĚŽ: Jak si zorganizovat čas? Vyhrajte nedatovaný diář Doller

Začátek školního roku – hektické období pro každého školáka, studenta i každého rodiče, který má doma ratolest školou povinnou. Prázdniny jsou za námi a my si všichni říkáme, jak rychle utekly a že teď je potřeba pustit se do práce. Hlavně všechno naplánovat, zorganizovat, ať se všechno stíhá a ne že budeme zase týden po dovolené ve stresu.

Umět si věci naplánovat tak, abychom pak skutečně splnili, co jsme si předsevzali? Zkuste to s motivačním nedatovaným diářem Doller, pomůže nejet si efektivně zorganizovat čas, ale také si ujasnit priority – co chcete stihnout tenhle týden? A tenhle měsíc? A kde se vidíte za rok? Nebo třeba za 5 let?

Do Dolleru si můžete nejenom psát, ale také kreslit, zaznamenávat nápady a myšlenky, nechat si je projít hlavou a zase se k nim vrátit, vejdou se do něj jak seznamy školních potřeb pro děti, tak vaše velké plány na vybudování firmy nebo třeba přestavbu bytu.

A jak Doller získat? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Kde se diář vyrábí? Své odpovědi nám posílejte do středeční (6. září) půlnoci. Ze správných vebereme vítěze.