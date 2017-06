Španělsko tiká ve špatném pásmu. Už víc než 70 let

Alhambra | foto: Reprofoto

MADRID Ve Španělsku není neobvyklé podávat večeři i v devět nebo deset. Populárním mýtem je, že to souvisí se španělskou pohodářskou náturou či horkým počasím. Ve skutečnosti je to ale tím, že je Španělsko zařazeno do špatného časového pásma - a to již déle než 70 let.