Špatné známky nic neřeší, míní někteří odborníci. Podle nich je možné jiné řešení

Na podobnou otázku žáci většinou reagují ostentativním kýváním, jež má pedagoga odradit od dalšího procvičování. Tentokrát se však jedna dívenka přece jen přihlásila a upřímně přiznala: „Já nevím, co znamenají ty číslíčka...“ Chemikářka prý opravdu neměla daleko k pláči. Přitom jen vyšlo najevo něco, co je ve školním prostředí více než častým jevem, totiž takzvané ztrácení žáků. Stačí docela malá nepozornost, nejasnost, přeskočení maličkosti, kterou učitel pokládal za samozřejmou, nebo prostý stud dětí ptát se včas, a část třídy ztrácí nit. Propadá se do zmatku, lhostejnosti, stresu, nebo dokonce odporu k danému předmětu. Na konci školního roku, kdy se hodnotí desetiměsíční práce a rozdávají vysvědčení, aktuální téma.



Jak neztrácet žáky

Přesvědčení, že špatná známka rovná se špatný žák, je tu celé generace. Kdo nosí čtyřky, musí být hloupý, líný nebo nedbalý, traduje se od nepaměti a většina z nás je s takovým postojem srozuměna. Jen někteří pochybují: Je vůbec nutné dávat špatné známky? Když položíte tuhle otázku běžnému učiteli nebo učitelce, bývá zpravidla trochu zaskočen, stejně jako byl zaskočen náměstek ústředního školního inspektora České školní inspekce Ondřej Andrys: „Jestliže se známkuje, tak jistě. Špatný výsledek znamená špatnou známku.“

Přibývá však lidí, kteří tuší, že špatné známky vlastně nic neřeší, a přemýšlejí, jak se jim vyhnout. Co dělat, abychom žáky na vzdělávací cestě neztráceli a nenechávali je napospas jejich pocitu selhání, znechucení, nezájmu nebo i méněcennosti.