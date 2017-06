Spí s vámi pes v posteli? Klíště taky

Podle aktuálního průzkumu společnosti GfK má 38 procent českých domácností psa, čtvrtina kočku a ve 14 procentech domácností žijí pes i kočka současně. Společnost mazlíčka, který se pravidelně pohybuje venku, ale také znamená pro člověka riziko.



Jak vytáhnout klíště V prvních hodinách je klíště přichyceno jen kusadly, lze je odstranit lehčeji. Později vytvoří ze slin cementový obal a je pevně připevněno ke kůži. Při vyndávání klíštěte nepoužívejte olej, krémy či máslo a sádlo. Nejdříve klíště zakápněte dezinfekcí, nejlépe jodem, alkoholem, a nechejte chvíli působit, čímž se zničí viry a bakterie v těle klíštěte. Vikláním na obě strany začněte uvolňovat zacementované klíště.



K vytáhnutí klíštět použijte ideálně speciální pinzetu nebo plastovou kartu, dají se koupit v lékárně, obchodě s turistickými potřebami apod. Pinzetou zachyťte klíště co nejblíže k povrchu kůže, jemně pootočte doprava, doleva (tím nalomíte cementovou vrstvu) a vytáhněte kolmo k povrchu kůže. Ranku po odstranění klíštěte znovu dezinfikujte, při větší ráně přelepte náplastí.



Kočka i pes mohou z procházky přinést ve své srsti infikované klíště. Tito cizopasníci přenášejí na zvířata řadu infekčních chorob, jako je ehrlichióza, anaplazmóza, a také klíšťová encefalitida nebo lymeská borelióza. Aniž by si toho majitel všiml, může parazit spadnout ze zvířete třeba na pohovku nebo do postele, a odtud se dostat na člověka.



Antiparazitika a repelent v jednom

Nezbytnou součástí péče o domácího mazlíčky by tak mělo být pravidelné používání antiparazitik, která zvířata chrání před klíšťaty, blechami a dalšími vnějšími parazity. Takto člověk chrání i své vlastní zdraví, protože zvíře pak nemůže přinést parazity zvenku.

„K dispozici jsou dvě řešení, a to použití obojků s dlouhodobou účinností, které hubí parazity až po dobu několika měsíců. Druhou možností je pravidelná aplikace roztoků na kůži,“ vysvětluje Radek Protiva z plzeňské veterinární kliniky RPVET.

Nevýhodou roztoků je, že se musí jejich aplikace opakovat každý měsíc. To může být pro některé majitele zvířat problém, protože na obnovení ochrany zapomenou a uvědomí si to až v okamžiku, když objeví klíště přisáté na kůži zvířete. Jistým omezením ale může být, že některé přípravky ztrácejí účinnost, když se zvíře pravidelně koupe.

U obojků pak může být problémem to, že jej zvíře nemá připevněn tak, aby se dotýkal jak srsti, tak kůže. „Ideální jsou přípravky, které mají kromě antiparazitárního účinku také repelentní účinek. Přípravky tedy klíšťata zabíjejí ještě předtím, než se stihnou přisát, a nedojde tak k přenosu některého z nebezpečných onemocnění,“ dodává veterinární lékař.

Lymeská borrelióza Bakteriální infekce přenášená klíšťaty. Postihuje orgány v těle, jejími projevy jsou stavy podobné chřipce, kožní změny až po záněty velkých kloubů nebo poškození srdce. Obvykle se 7 až 10 dní po přisátí klíštěte objeví červená skvrna na kůži (může časem zmizet), zvýšená teplota, bolesti hlavy, únava, ztuhlost krku, bolesti svalů a kloubů. Pokud není infekce včas léčena vhodnými antibiotiky, onemocnění pokračuje a zasahuje nervovou soustavu, klouby a pohybový aparát, vzácně srdce a oči. Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech krajích ČR. Není k dispozici vakcína pro člověka, pouze pro psy. Klíšťová encefalitida Virová infekce přenášená klíšťaty, nákaza je možná i ze syrového mléka a nepasterizovaných mléčných výrobků. První příznaky se objeví zhruba týden až dva po nakažení a připomínají chřipku – zvýšená teplota, únava, bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy. U části nemocných příznaky samy bez následků odezní. Druhá fáze může zasáhnout centrální nervovou soustavu. Může dojít k zánětu mozkových blan, postižení mozku a míchy. Průběh infekce bývá u dětí méně závažný než u dospělých. Nejčastěji se komplikace a trvalé následky objevují u seniorů. Infikovaná klíšťata se vyskytují ve všech krajích ČR. Proti onemocnění existuje účinné očkování.

Při výběru antiparazitik je také potřeba myslet na to, zda v domácnosti žijí další zvířata nebo malé děti. Některé přípravky vhodné pro psy totiž mohou být toxické pro kočky. Pokud máte psa i kočku, kteří jsou spolu v úzkém kontaktu, je nutné pečlivě vybírat a raději se poradit s veterinářem.



Děti v ohrožení

Obezřetnost je namístě i tehdy, když se zvířetem v jedné domácnosti žijí malé děti, které mají sklon vše ochutnat. To, že má zvíře antiparazitický obojek nebo bylo ošetřeno jiným přípravkem proti parazitům, neznamená, že by bylo pro dítě nebezpečné. Jen je dobré pohlídat, aby dítě například neolizovalo obojek při hře se psem nebo kočkou či náhodou nepozřelo obsah pipety. Na druhé straně představa, že by bylo možné dát dítěti nějaký náramek se zvířecími antiparazitiky a klíšťata by se mu vyhnula, je nesmysl. Veterinární přípravky by u člověka neměly potřebný efekt mimo jiné proto, že nám chybí srst a často se myjeme. Nemluvě o možném podráždění kůže a sliznic. Mnohem spolehlivější je použít repelenty určené pro lidi a případně děti nechat očkovat proti klíšťové encefalitidě.

Pro psy existuje očkování proti borrelióze

Psi se mohou nakazit lymeskou borreliózou stejně jako člověk. Také u nich infekce postupně napadá různé části těla a může vést k dlouhodobým zdravotním problémům. Psi se pohybují venku v trávě a pravděpodobnost nákazy je poměrně vysoká. Naopak kočky toto onemocnění neohrožuje.

Psi ale na rozdíl od člověka mohou být chráněni očkováním proti lymeské borrelióze, protože je k dispozici vhodná a účinná vakcína. Toto očkování sice není součástí běžného očkovacího schématu u psů, ale mohou je nabízet všichni veterinární lékaři bez omezení. Je však nutné je každoročně opakovat.

V minulosti byla vytvořena vakcína proti lymeské borrelióze i pro člověka. Objevily se ale spekulace o tom, žemůže způsobit artritidu, což nakonec vedlo k tomu, že byla v roce 2002 zcela ukončena její výroba. A to i přesto, že se tyto spekulace nepotvrdily a vakcína poskytovala velmi dobrou ochranu proti infekci. V současnosti probíhá další výzkum možné budoucí vakcíny.